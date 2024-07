Cette serrure intelligente vous permet de déverrouiller la porte avec votre iPhone

La nouvelle serrure intelligente U200 d’Aqara est la première à prendre en charge la clé d’accueil d’Apple, qui vous permet de déverrouiller la porte en appuyant sur votre iPhone ou votre Apple Watch.

Il existe de nombreux kits pour maison intelligente pour renforcer la sécurité de votre maison, et les serrures intelligentes sont idéales pour garantir la sécurité du point d’entrée principal de votre gaffe. Il existe de nombreuses options parmi lesquelles choisir, mais la plupart des serrures sont conçues pour les pênes dormants de style américain, et non pour les serrures européennes. Mais la nouvelle serrure intelligente U200 d’Aqara est compatible avec la plupart des types de serrures. Et, mieux encore, c’est l’un des plus simples à utiliser. Vous pouvez déverrouiller votre porte simplement en appuyant sur votre iPhone ou votre Apple Watch.

L’Aqara U200 est conçu pour remplacer votre serrure existante et est livré avec un clavier sans fil. Si vous possédez un iPhone ou une Apple Watch, vous allez vous régaler avec Apple Home Key : il vous suffit d’appuyer dessus et vous y êtes. Cet appareil est non seulement l’un des premiers à prendre en charge Matter-over-Thread, mais également parmi les premières serrures intelligentes modernisées à intégrer Apple Home Key. Au-delà de la prise en charge de l’iPhone et de l’Apple Watch, le U200 propose plusieurs méthodes d’entrée sécurisées.

La reconnaissance d’empreintes digitales se démarque, offrant un accès rapide et sécurisé, tandis que les codes PIN offrent des options de saisie personnalisées. Vous pouvez gérer l’accès des invités à distance avec des mots de passe périodiques ou à usage unique, même si le verrou n’est connecté à aucune plateforme. La carte NFC d’Aqara est facile à transporter et, à la rigueur, vous pouvez toujours recourir aux clés traditionnelles. La conception de mise à niveau de l’U200 signifie qu’il n’y a pas de changement de clé compliqué ni de modification de porte. Il est compatible avec les serrures à mortaise Euro et les serrures à pêne dormant américaines. Aqara estime qu’il s’agit d’une installation facile à réaliser soi-même : tout ce dont vous avez besoin est un tournevis. La sécurité n’a pas non plus été lésée. Le U200 dispose d’un cryptage avancé, d’une alarme anti-intrusion et d’une fonction de verrouillage automatique pour garantir que votre porte se verrouille automatiquement après une période définie. Les notifications en temps réel vous tiennent au courant de l’état de sécurité de votre maison.

Le U200 conserve les fonctionnalités populaires d’Aqara telles que le stockage local et crypté des empreintes digitales et des mots de passe. Vous bénéficiez également d’une protection par code PIN anti-espion et de divers modes tels que Ne pas déranger, Passage et Night Latch. Les nouveaux ajouts incluent un mode de déverrouillage silencieux, une fonction de ressort de traction pour les portes sans poignée ou à ouverture vers l’intérieur, ainsi que des fonctions pratiques de verrouillage et de déverrouillage. Ce verrou est conçu pour une utilisation à long terme avec des batteries Li-Ion rechargeables d’une durée allant jusqu’à six mois. Le clavier sans fil, classé IPX5, fonctionne avec des piles AAA ou le câblage de sonnette existant.

Vous pouvez vous procurer le U200 sur Amazon pour 270 €. Il est actuellement disponible dans les magasins Amazon d’Aqara aux États-Unis et en Europe. Il est compatible avec différents types de serrures, notamment les cylindres à mortaise Euro avec fonction d’urgence, les cylindres à profil européen, les cylindres à profil Scandi, les cylindres ovales britanniques et les pênes dormants à un cylindre. Les cylindres réglables sont vendus séparément.