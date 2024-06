On a testé… Le Fujifilm Instax Mini 99

Tout sur l’analogique… Les filtres basés sur la lumière et les contrôles d’exposition en font un régal pour les photographes créatifs.

À peu près aussi créatif que les « vrais » appareils photo instantanés, mais toujours très facile à utiliser. Le Fujifilm Instax Mini 99 est à la fois un point d’entrée vers le film instantané et une avancée pour les fans existants du format.

Le format n’a jamais vraiment disparu, mais les appareils photo instantanés étaient définitivement sous assistance respiratoire à un moment donné. La gamme Instax de Fujifilm était le défibrillateur dont il avait besoin, du moins parmi les jeunes fans de photographie qui n’étaient pas là la première fois. L’Instax Mini 99 veut convaincre tout le monde en ajoutant des commandes plus créatives que presque toutes les alternatives analogiques. Fuji a évité ici l’approche hybride numérique/analogique, qui devrait plaire aux traditionalistes, mais n’a pas misé sur les modes manuels au point de rebuter les nouveaux arrivants. Et comme le Mini 99 avale les packs de films Instax Mini, c’est l’un des moyens les plus abordables de se lancer dans ce passe-temps.

Après une semaine de prise de vue, on est convaincu qu’il s’agit peut-être de l’appareil photo instantané idéal, mais il n’est pas tout à fait parfait.

Conception et construction : l’ancien redevient nouveau

Avec une forme carrée, un logo Instax rétro et une poignée texturée, l’Instax Mini 99 possède toutes les caractéristiques de la gamme d’appareils photo numériques de la série X de Fuji. En fait, je pense que la société a raté une astuce en ne l’appelant pas Mini 100 et en s’appuyant sur le Fujifilm X100VI, incroyablement populaire.

Il ressemble beaucoup moins à un jouet que l’Instax Mini 12 de base, bien que les deux appareils photo aient à peu près la même taille et soient presque entièrement fabriqués en plastique. La finition semblable au cuir aide beaucoup ici. Vous n’allez pas en glisser un dans la poche d’un jean, mais même avec un film et une batterie installés, cela n’alourdira pas votre sac. La bandoulière incluse vaut la peine d’être utilisée si vous n’emportez pas de sac avec vous.

Cet appareil photo est destiné à être tenu verticalement, pour correspondre au bas du cadre plus épais d’une impression Instax Mini, avec le déclencheur principal à l’avant au-dessus du barillet de l’objectif. Fuji a ajouté un deuxième déclencheur au cas où vous préféreriez photographier en mode paysage, en haut à côté des molettes d’exposition et d’effets créatifs, qui sont toutes deux faciles à lire, quelle que soit la façon dont vous le tenez. Le viseur optique est configuré pour les deux orientations, mais d’une manière étrangement décalée, ce qui signifie que je l’ai rarement aligné correctement avec mon œil du premier coup.

Un simple panneau LCD sur la porte du film à l’arrière indique le nombre de clichés qu’il vous reste dans le pack actuellement chargé, tandis que trois boutons vous permettent de régler la puissance du flash intégré (ou de le désactiver complètement avec le mode Ampoule), de l’allumer. un retardateur et basculer entre les modes automatique, intérieur, sport et double exposition. Le flash est généralement suffisamment puissant pour exposer correctement les scènes d’intérieur, mais fonctionne mieux avec des sujets plus proches qu’avec des pièces entières remplies de personnes.

Un filetage de trépied sur le bord inférieur est une inclusion bienvenue, même si vous n’avez pas une seconde sur le côté pour la prise de vue en paysage. Pour cela, vous aurez besoin d’un trépied avec une tête rotative. L’extension métallique d’une grosseur satisfaisante fournie dans la boîte vous permet d’ouvrir la porte du film pour échanger les packs une fois monté (il n’y a pas assez d’espace pour le faire lorsqu’il est collé directement sur un trépied). Il agit également comme une poignée courte, ce qui facilite un peu plus la tenue de l’appareil photo pour les selfies. Les cadrer peut cependant être délicat, car il n’y a pas de miroir selfie sur le barillet de l’objectif comme vous en trouverez sur la plupart des appareils photo Instax Mini de Fuji.

Fonctionnalités et autonomie : de bonne composition

La paire de gros cadrans de mode moletés sur la plaque supérieure permet de régler l’exposition et de nombreux effets de couleurs créatifs à portée de main. Le premier comporte cinq niveaux, de L+ pour l’exposition la plus lumineuse à D- pour la plus sombre. Ce dernier utilise quatre lumières LED à l’intérieur du corps de l’appareil photo pour teinter le film Instax, ce qui constitue une approche plus authentique que les effets de filtre numérique trouvés sur les appareils photo instantanés hybrides tels que l’Instax Mini Evo.

Il existe un choix de teintes Faded Green, Warm Tone, Light Blue, Soft Magenta ou Sepia, ainsi qu’un mode Light Leak destiné à imiter les effets artistiques/ruineux (supprimer en fonction de vos préférences personnelles) que produiraient de nombreux appareils photo instantanés bon marché des années 1970.

Fuji a également adopté une approche analogique du vignettage des images, en ajoutant un pare-soleil manuel qui peut être glissé et retiré.

Sans port USB, vous devez ouvrir une petite porte à l’arrière et retirer la batterie pour la charger, à l’aide du petit support fourni. Le chargement intégré à l’appareil photo aurait été plus pratique. Pourtant, il bat les produits jetables et sera familier à tous ceux qui possèdent déjà un Instax Mini 90 dans leur collection. Nous n’avons pas réussi à le tarir en une semaine de tournage, ce qui représente dix packs de films entre les recharges. Votre portefeuille risque de se vider plus tôt, étant donné que les packs de films coûtent environ 7 € chacun.

Performances : illuminez-moi

Une rotation du barillet de l’objectif alimente instantanément l’appareil photo. C’est également ici que vous définissez la distance de mise au point, avec 0,6-0,3 m, 3 m-0,6 m et 3 m et plus couvrant presque tous les scénarios de prise de vue. Encore une fois, vous devez vous rappeler lequel vous avez utilisé en dernier, car il n’y a aucun indicateur dans le viseur (entièrement optique) ou sur l’écran arrière LCD de base.

Il s’agit d’une distance focale équivalente à 60 mm avec une ouverture f/12,7, ce qui est assez typique pour un appareil photo instantané. Le niveau de détail affiché aux trois distances de mise au point est à la hauteur du meilleur que j’ai vu chez Instax – à savoir le Mini 90, que cet appareil photo remplace efficacement. Les gros plans, en particulier, sont restés très nets.

Le mode Sport s’est révélé étonnamment efficace pour capturer des sujets en mouvement. Ce n’est pas quelque chose avec lequel j’ai eu beaucoup de succès dans le passé en utilisant un film instantané, mais cela a bien fonctionné avec une voiture classique qui passait. Le mode Ampoule vous permet de capturer des traînées de lumière, mais vous devez maintenir physiquement le déclencheur enfoncé pendant la durée d’exposition souhaitée ; la première fois que j’ai essayé, j’ai simplement appuyé dessus, ce qui a effectivement gâché le tir.

Même avant que j’expérimente les effets de couleur, chaque tirage Instax Mini avait ce charme instantané caractéristique du film : des couleurs vives, un contraste spectaculaire ou des pastels délavés en fonction de la quantité de travail effectué par le flash, et parfois des reflets extrêmement éclatés.

Light Leak est l’effet le plus abstrait du groupe, ajoutant différents effets de saignement aléatoires à chaque fois que j’appuie sur le déclencheur. Les résultats semblaient particulièrement trippants lorsqu’ils étaient combinés avec le mode double exposition, mais c’était comme une chance de savoir si mon sujet serait reconnaissable. Sepia et Warm Tone sont les plus subtils, alors qu’il n’y a rien de « doux » dans Soft Magenta. Avec Light Blue et Faded Green, il donne des imprimés particulièrement distinctifs. Gardez simplement à l’esprit qu’ils n’ont aucun effet lors de l’utilisation de packs de films monochromes.

Il existe ici une opportunité de contrôle créatif que vous n’obtenez pas avec d’autres appareils photo instantanés. Les appareils photo hybrides peuvent faire la même chose avec des effets numériques avant « d’imprimer » votre photo, mais est-ce vraiment dans l’esprit du film instantané ? Si vous dites non, vous serez très heureux d’en avoir un dans votre sac photo.

Verdict Fujifilm Instax Mini 99

On ne voit pas d’autre appareil photo instantané aussi facile à utiliser, mais aussi propice à la créativité que le Fujifilm Instax Mini 99. Du moins, pas un qui ne vous coûtera que 199 € Les nouveaux arrivants peuvent le traiter comme un appareil photo, n’expérimentant ses différents effets de couleur et ses commandes qu’une fois qu’ils sont familiarisés avec les bizarreries du film instantané ; les plus expérimentés adoreront le réglage de l’exposition et les looks d’inspiration rétro. Instax Mini reste également le type de film instantané le plus abordable.

L’utilisation de LED pour appliquer des effets de couleur et un pare-soleil physique pour le vignettage séduiront également le type de photographe qui insiste sur le fait que « l’instantané est égal à l’analogique ».