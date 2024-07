Le OnePlus Nord 4 possède une incroyable fonctionnalité de design rétro

Le dernier téléphone OnePlus est conçu pour affronter les meilleurs téléphones de milieu de gamme.

Le OnePlus Nord 4 est un smartphone de milieu de gamme extrêmement intelligent, mais il a plus d’un tour dans son sac. Le corps du téléphone est entièrement en métal, ce que nous n’avons pas vu depuis un moment sur un téléphone. Il a un design monocoque entièrement métallique. Toutes ses caractéristiques et détails sont désormais officiels.

Le Nord 4 est disponible à partir de 499 € pour la version 12 Go de RAM/256 Go de stockage et de 599 € pour 16 Go de RAM/512 Go de stockage. Les précommandes sont disponibles dès maintenant, avec une disponibilité complète à partir du 8 août. Même si on ne s’y attend pas nécessairement à ce niveau de prix, le boîtier métallique monocoque signifie qu’il n’y a pas de recharge sans fil – ce qui est en partie responsable du passage aux dos en verre des téléphones ces derniers temps. Il y a cependant du verre à l’arrière de ce téléphone – entourant les objectifs de l’appareil photo.

Une autre raison pour laquelle les téléphones sont de plus en plus protégés par du verre est la performance de l’antenne et OnePlus affirme avoir dû proposer une conception unique pour l’antenne de cet appareil. Et cela a eu un effet d’entraînement sur la disposition horizontale des caméras.

Ce téléphone fonctionne sur la plate-forme Snapdragon 7 Plus Gen 3 de Qualcomm (le premier téléphone à être lancé avec) et dispose d’un écran AMOLED de 6,74 pouces 1,5K 120 Hz. La configuration de la caméra est un peu limitée, mais correspond à ce que vous attendez d’un téléphone de milieu de gamme avec des capteurs arrière de 50+8 MP et une unité de 16 MP à l’avant. Il y a une batterie de 5 500 mAh, donc la longévité devrait être bonne – une charge de 100 W est également intégrée.

Le téléphone de 7,9 mm d’épaisseur est disponible en argent, noir et dans une couleur verte OnePlus désormais traditionnelle, connue ici sous le nom d’Oasis Green. Les différentes couleurs présentent différents traitements de finition. La couleur minuit est en métal brossé, tandis que l’argent est gravé au laser,

Le Nord 4 a été officiellement lancé aux côtés du OnePlus Pad 2 haut de gamme, de la OnePlus Watch 2R plus légère et du Nord Buds 3 Pro lors d’un événement à Milan aujourd’hui.



La société a également révélé que les OnePlus Nord 4 et Pad 2 seront livrés avec divers outils d’IA, notamment le nouveau AI Best Face pour corriger les selfies de groupe où quelqu’un a les yeux fermés, par exemple. Il existe également des outils d’écriture améliorés par l’IA et la possibilité de résumer les informations de diverses applications.

Comme avec d’autres appareils OnePlus récents, le Nord 4 est doté du Trinity Engine de OnePlus pour des performances quotidiennes à long terme et du Battery Health Engine pour maximiser la durée de vie de la batterie à court et à long terme. Il existe également Aqua Touch du OnePlus 12, qui vous permet d’utiliser plus facilement votre téléphone sous la pluie (il est également classé IP65).

OnePlus a également amélioré sa garantie de mise à jour : vous bénéficiez désormais de quatre ans de mises à jour Android complètes et de six ans de mises à jour de sécurité. C’est le maximum que la société ait jamais proposé, mais cela ne correspond toujours pas aux sept années de mises à jour de Google pour les nouveaux téléphones Pixel.