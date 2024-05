Thomson Roxxor G16s, un PC gaming performant, léger et accessible

Avec le Roxxor G16s, Thomson propose un ordinateur portable dédié au jeu vidéo qui coche toutes les cases du gamer. Avec un écran QHD+ en 165 Hz, des processeurs Intel de 13ème génération, des puces graphiques de la série 40 de NVIDIA, des SSD M.2 PCIe-4 et de la mémoire en DDR5, les configurations sont particulièrement équilibrées et adaptées à tout type de jeu.

De plus, ce sont des ordinateurs vraiment portables, avec un poids de seulement 2,45 kg et une grande finesse. Pour autant, pas de chauffe excessive grâce à système de refroidissement par caloduc. Prix publics conseillés : de 1499 à 2099 euros.

L’ordinateur portable pour le jeu vidéo a bien changé ! Avec Thomson, il est notamment devenu vraiment « portable ». Avec un grand écran quasiment sans bords, un refroidissement à caloduc et de larges ventilateurs, les dimensions du Roxxor G16s sont vraiment compactes et il n’affiche que 2,45 kg sur la balance. De quoi jouer partout et sans chauffe excessive. D’autant que la batterie de 73Wh offre une bonne autonomie. A signaler aussi que le format du chargeur est très compact, on est loin de la brique d’antan.

L’écran de 16 pouces affiche une résolution QHD+ ou 2560 x 1600 pixels, ce qui est idéal par rapport à la taille avec un rendu très détaillé et en parfait adéquation avec les performances. Il dispose en outre d’un taux de rafraîchissement à 165Hz, de quoi garantir une parfaite fluidité, quelle que soit la rapidité de l’action.

Equipé selon la configuration d’un processeur Intel de 13ème génération Core i5-13500HX ou Core i7-13700HX et d’une puce graphique dédiée NVIDIA série 40, le Roxxor G16s affiche des performances de haute volée et l’équipement choisi devra surtout se faire en fonction des jeux auxquels on joue et accessoirement du budget dont on dispose. Le SSD de 512 Go ou 1 To au format M.2 NVME PCIe-4 garantit un chargement ultra-rapide des jeux et des niveaux. Quant à la mémoire vive, ce sera 16 ou 32 Go en DDR5.



Le clavier rétroéclairé multi-couleurs est agréable au toucher et permet d’être rapide et précis dans les jeux. La connectique est pléthorique avec un port USB-C 3.2 Gen2, deux USB-A 3.2 Gen1 et un USB-A 2.0, du HDMI, du DisplayPort 1.4, un connecteur Thunderbolt 4, du RJ45 et un lecteur micro-SD. La première configuration est déjà bien équipée avec un processeur Core-i513500HX, une puce graphique NVIDIA RTX4050, 16 Go de DDR5 et 512 Go de SSD, le tout à 1499 euros. Très équilibrée et toujours en Intel Core i5, on passe ensuite à une puce graphique NVIDIA RTX 4060 8 Go, 32 Go de DDR5 et un SSD de 1To pour 1849 euros.