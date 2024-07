On a testé… Le Dyson Supersonic Nural

Encore meilleur que l’original ? Ce sèche-cheveux intelligent haut de gamme protège vos cheveux et votre cuir chevelu.

Cela fait-il vraiment près d’une décennie que Dyson a fait irruption – et a rapidement dominé l’industrie des soins capillaires ? On n’exagère pas quand on dit que le sèche-cheveux Supersonic a transformé l’humble sèche-cheveux en une technologie désirable : un moteur silencieux, une construction légère et un temps de séchage ultra-rapide combinés à un look futuriste pour en faire un succès instantané.

Depuis, l’entreprise est devenue un nom important auprès des coiffeurs et des passionnés de beauté, avec de nouveaux ajouts, notamment le Dyson Airwrap, le lisseur Coralle et plus récemment l’excellent Airstrait humide à sec. Maintenant, il est enfin revenu au début avec le Supersonic Nural. Ce sèche-cheveux apporte plusieurs améliorations par rapport au modèle OG, notamment un mode de protection du cuir chevelu – ce qui arrive à point nommé, vu à quel point les soins du cuir chevelu connaissent un véritable moment dans le monde de la beauté. Mais à 500 €, est-ce si cher que seuls les salons de coiffure doivent postuler ?

Design et fonctionnalités : une vie illuminée

Le Nural réutilise la forme générale du Supersonic original, mais est plus léger que son prédécesseur (680 g). Un boîtier arrière éclairé qui met en valeur les circuits internes le distingue visuellement. Ce sèche-linge est incroyablement robuste et confortable à tenir, étant suffisamment léger, je n’ai pas eu mal au bras – malgré beaucoup de cheveux à traverser.

Dyson comprend une poignée d’accessoires dans la boîte, notamment un accessoire à air doux pour un séchage rapide, un peigne à dents larges pour démêler, un concentrateur de coiffage pour un coiffage précis, un accessoire flyaway pour des styles élégants et un diffuseur new wave + curl. Ceux-ci sont tous magnétiques et s’enclenchent facilement sur le sèche-linge.

Cette fois, un capteur projette un faisceau infrarouge invisible pour calculer la distance par rapport à votre tête et réduit la chaleur à mesure que le sèche-linge se rapproche pour éviter d’endommager vos cheveux et votre cuir chevelu par la chaleur. Le mode dédié à la protection du cuir chevelu limite automatiquement la chaleur à 55 °C, ce qui est censé être la température optimale pour le confort du cuir chevelu et la vitesse de séchage. L’extrémité transparente change également l’éclairage entre le bleu froid ou le jaune (chaleur faible), l’orange (chaleur moyenne) et le rouge (chaleur élevée), en fonction de la distance entre la machine et votre tête.

On adore la fonction de détection de pause sur le Dyson Airstait, donc nous sommes ravi de la revoir sur le Supersonic Nural. Un accéléromètre à détection de mouvement dans la sécheuse désactive automatiquement le chauffage, réduisant ainsi le flux d’air et le bruit, lorsque vous êtes entre deux passes de coiffage. C’est astucieux et très efficace.

Le diffuseur new wave + curl dispose de deux réglages. Le mode Dôme éloigne le flux d’air du cuir chevelu, donnant des vagues lisses et allongées aux extrémités arrondies ; c’est une excellente option de séchage pour ceux qui ont les cheveux naturellement ondulés mais pas bouclés. En mode diffus, l’insert à dents délivre de l’air profondément dans les racines pour des boucles et des spirales définies et volumineuses, comme un diffuseur traditionnel.

On a vraiment aimé la façon dont le sèche-linge mémorise les derniers réglages de chaleur et de débit d’air utilisés pour chacun des cinq accessoires de coiffage, les appliquant automatiquement lors de sa prochaine utilisation. C’est un changement absolu pour les matins pressés.

Performances : c’est chaud

Il regorge de technologie, bien sûr, mais le Supersonic Nural est intuitif à utiliser avec seulement quelques boutons. Il y a l’interrupteur d’alimentation sur la poignée, ainsi qu’un bouton de tir à froid pour définir les coiffures. L’arrière lumineux du sèche-cheveux contient des boutons de mode de protection du cuir chevelu, de réglage de la vitesse et de contrôle de la température.

En plus d’être agréable à regarder et agréable à tenir en main, le Dyson Supersonic Nural est le meilleur sèche-cheveux que l’on ait utilisé. Il n’est pas seulement doux pour le cuir chevelu, mais il sèche aussi rapidement mes cheveux très épais et naturellement ondulés.

L’accessoire à air doux est rapidement devenu notre accessoire de prédilection pour un séchage rapide mais doux. Nous avons trouvé que le concentrateur de style suivi de l’accessoire flyaway était une combinaison parfaite pour un look plus soigné. Peut-être en raison de notre utilisation excessive de revitalisant, nos cheveux ne s’emmêlent pas vraiment – ​​mais nous avons utilisé l’accessoire et fait un excellent travail en peignant les cheveux tout en les séchant.

Le diffuseur new wave + curl est également une excellente idée. Nous avons essayé les deux options et trouvé que le mode dôme convenait le mieux à nos cheveux, car il comporte certainement une vague mais pas des boucles complètes. Avoir la possibilité de coiffer mes cheveux ondulés sans les teindre à l’air libre ni en utilisant un outil de curling est génial. Le mode de protection du cuir chevelu ne fonctionne pas avec l’accessoire diffuseur, mais il était quand même doux pour nos cheveux et les résultats étaient excellents.

Verdict du Dyson Supersonic Nural

Au fond, nous n’avons trouvé qu’une seule chose à ne pas aimer dans le Dyson Supersonic Nural : son prix. C’est un investissement sérieux pour quiconque ne travaille pas dans un salon de coiffure. Cela dit, cela en vaut la peine si vous utilisez régulièrement votre sèche-cheveux. Il sèche rapidement et silencieusement, tout en protégeant votre cuir chevelu. C’est sèche-linge intelligent, rapide et esthétique, mais également respectueux de votre tête.