Le DJI Avata 2 corrige l’un des plus gros défauts de son prédécesseur

DJI est peut-être un vétéran en matière de drones avec caméra, mais il reste un nouveau venu dans le domaine des drones FPV. Le DJI Avata 2, annoncé aujourd’hui, n’est que le troisième modèle FPV (vue à la première personne) de la société après le FPV de 2020 et l’Avata de 2022.

C’est de loin le modèle le plus attrayant et le plus convivial – et un indicateur que DJI s’est déjà mis à l’aise sur un marché FPV autrefois réservé aux bricoleurs et aux coureurs.

Le drone Avata 2 lui-même a un profil plus élégant que son prédécesseur. Sa caméra est montée à l’avant plutôt que sur le dessus et ses protections d’hélice intégrées sont constituées d’un matériau plus léger. DJI affirme qu’il est ainsi plus agile et navigable dans des espaces restreints. Comme pour l’Avata d’origine, une batterie pleine offre environ 23 minutes de vol.

Go, go, gadgeto-lunettes

Il existe également un nouveau contrôleur sensible au mouvement RC Motion 3, avec quelques modifications mineures par rapport à la version précédente. Le changement de conception le plus important concerne cependant la troisième partie principale du package Avata 2 : les Goggles 3.

Portées pour obtenir une vue à la première personne en temps réel grâce à la caméra du drone, les nouvelles lunettes sont dotées d’une sangle facile à régler (il suffit de tourner un bouton pour la serrer ou la desserrer). Mieux encore, ils disposent de caméras à l’extérieur pour offrir une vue traversante. Cela signifie que vous n’avez pas besoin de les enlever pour voir votre environnement – ​​un problème majeur pour moi lorsque j’utilise le casque Avata d’origine. Porter des lunettes impliquait également de remettre mes lunettes à chaque fois, ce qui a vite vieilli. Ici, deux tapotements sur le côté du casque permettent de basculer entre la vue drone et la vue extérieure. Tellement mieux.

La caméra a également été légèrement améliorée, avec un capteur 1/1,3 pouces légèrement plus grand améliorant les performances en basse lumière et prenant en charge le mode couleur D Log M 10 bits. Il offre les mêmes combinaisons de grand angle de vision de 155º et de résolution/fréquence d’images (4K à 60 ims ou 2,7K/1080p à 120 ims). Comme auparavant, il existe deux formes de stabilisation électronique de l’image : RockSteady (qui lisse tout) et HorizonSteady (qui maintient le niveau de l’horizon lorsque cela est possible). Les séquences et les photos fixes de 48 MP peuvent être enregistrées sur une carte microSD ou sur les 46 Go de mémoire interne (contre 20 Go sur l’Avata d’origine).

Disponible en précommande maintenant

Le DJI Avata 2 est disponible en précommande dès maintenant sur le site Web de DJI, au prix de 999 € pour un Fly More Combo à batterie unique (qui comprend le drone, les Goggles 3 et le RC Motion 3) ou 1199 € pour le Fly More Combo à trois batteries (qui comprend le même, plus un hub de chargement et un sac de transport). Séparément, vous pouvez également acheter une télécommande FPV 3 à double stick de style manette de jeu (149 €) pour offrir une méthode de contrôle alternative, et un ensemble de filtres ND (69 €) pour vous permettre plus de contrôle sur les vitesses d’obturation de l’appareil photo – un must si vous souhaitez obtenir un flou de mouvement agréable à l’œil pour des vidéos rapides.