Peugeot E-5008 : électrique et à sept places

Tous ceux qui ont besoin d’espace devraient trouver le Peugeot E-5008, génial et efficace, répondra largement à leurs besoins.

Nous avons conduit la Peugeot E-3008 il y a quelque temps et, à première vue, la plus grande Peugeot E-5008 entièrement électrique ne semble pas très différente. Cependant, ce que gagne le E-5008, c’est plus de sièges, avec sept au total, répartis sur trois rangées. Elle n’est pas non plus beaucoup plus chère que le E-3008, ce qui signifie que quiconque souhaite plus de sièges sans se ruiner pour quelque chose de haut de gamme comme un Mercedes EQB ou le gigantesque Kia EV9 le trouvera attrayant.

Elle a aussi le look et suit un thème de conception similaire à celui des autres modèles de la gamme Peugeot actuelle. C’est une bonne nouvelle car la majeure partie de la collection actuelle du constructeur automobile français semble vraiment parfaite. Il existe également plusieurs choix sur le plan des modèles, avec des variantes hybrides et hybrides rechargeables à l’horizon. Nous avons essayé la Peugeot E-5008 sous sa forme à moteur unique et finition Allure.

Le style

Ayant aimé ce que Peugeot a fait pour la E-3008, il est bon de voir un thème similaire ici avec cette variante plus grande. Bien que l’extérieur ne présente pas vraiment quelque chose que l’on n’a jamais vu auparavant sur cette autre voiture, le niveau d’intérêt est accru à l’intérieur. Quiconque a envie d’espace trouvera que la Peugeot E-5008 est livrée avec des tonnes de place et cela avec tous les sièges utilisés.

La bonne nouvelle est que, même si l’espace de stockage depuis l’extrémité du coffre semble un peu limité si les sept sièges sont déployés, la nature déroulante de la configuration signifie qu’il est rapidement possible de l’étendre de manière incommensurable. En fait, avec quelques ajustements faciles, la capacité de chargement passe de 259 litres en configuration sept places jusqu’à 748 litres en utilisant la voiture en configuration sept places. L’habitacle est également très accommodant, avec une ligne de toit en hauteur qui le rend adapté aux personnes de grande taille, sauf juste à l’arrière. Par conséquent, si vous avez une famille de différentes tailles, il y a un siège pour tout le monde.

Ces sièges et les zones environnantes du tableau de bord et des cartes de porte arborent également de nouvelles touches élégantes et dynamiques. Peugeot a tenu à souligner tout le travail accompli dans le choix des matériaux pour la E-5008, et l’effet global est extrêmement impressionnant. Les sièges et autres revêtements sont agréables au toucher, fonctionnent bien dans diverses conditions de température, mais ont également l’air durables. C’est un incontournable dans une voiture familiale, donc bravo aux concepteurs pour cela.

La conduite

Il est difficile de trouver à redire à l’un des modèles électriques Peugeot actuels et cette E-5008 ne fait pas exception. Elle est livrée avec une batterie de 78 kWh. Considérant qu’il s’agit d’un SUV de taille moyenne, la gamme en fait une option très solide pour tous ceux qui effectuent des trajets plus longs et, pendant mon séjour avec lui, le Peugeot E-5008 semblait raisonnablement efficace à un peu moins de 5 km par kWh. Pas mal pour un poids lourd de 2 218 kg.

Quiconque aime une position de conduite raisonnablement élevée trouvera la Peugeot E-5008 très agréable. La voiture n’est cependant pas si perchée qu’on a l’impression qu’elle va rouler partout. Comme on peut s’y attendre, elle gère les autoroutes et les routes à deux voies avec aplomb, s’imposant bien sur la route et offrant une vue imprenable sur la route dans toutes les directions. Même la vue à l’arrière est assez correcte, même si la taille de la E-5008 signifie qu’une caméra de recul est un ajout bienvenu à bord.

Le sélecteur de conduite ressemblant à celui observé non seulement dans d’autres modèles électriques Peugeot, mais aussi dans les voitures de la gamme du groupe Stellantis. À cet égard, il y a peu de surprises lorsqu’il s’agit de choisir les modes et de mettre la E-5008 à l’épreuve. Il s’agit peut-être d’un SUV de taille moyenne, mais il se comporte plutôt bien, surtout sur les routes de campagne où elle est tout aussi attrayante que la E-3008, plus compacte. Un bonus indéniable si vous voyagez probablement avec des enfants rangés au troisième rang.

La technologie

Personnellement, nous sommes fan de la conception actuelle du cockpit de Peugeot. Ce qui fonctionne encore mieux dans le cas de cette E-5008, c’est le vaste écran incurvé de 21 pouces situé au sommet du tableau de bord. Bien sûr, tout cela est un peu plastique à regarder une fois hors tension, mais avec le lecteur actif et tout allumé, ce tableau de bord a l’air très cool.

L’un des aspects les plus curieux de la Peugeot E-5008 était l’absence de sièges à réglage électrique. Les deux côtés à l’avant utilisaient des leviers manuels, ce qui atténue légèrement la sensation haut de gamme. Cela semble également légèrement en contradiction avec tout le reste, car les équipements et accessoires de ma voiture, en dehors de cela, semblaient tous résolument haut de gamme. On a particulièrement aimé l’éclairage d’ambiance soigné, qui est raisonnablement discret mais qui fait un excellent travail en donnant une petite touche de piquant à l’intérieur caverneux.

Les tâches de conduite quotidiennes, comme accéder au système de navigation par satellite, sont assez simples grâce à la conception d’infodivertissement de grande taille. En fait, tout a très bien fonctionné, et la liste des applications contient également Apple CarPlay et Android Auto sans fil, c’est donc une autre option si le système sur mesure ne vous plaît pas. La commande vocale semblait désireuse d’être remarquée plus d’une fois, même si je ne lui avais rien demandé. Mais dix sur dix pour l’enthousiasme.

Verdict Peugeot E-5008

Ce SUV intermédiaire ne semble peut-être pas être une bonne affaire côté prix. Cependant, compte tenu de sa capacité à transporter des personnes et d’une autonomie très respectable, cette E-5008 a de nombreux atouts. On aime son apparence et l’intérieur est également un véritable point fort. Si vous sentez que vous aurez besoin de plus d’autonomie, cela vaut peut-être la peine de checker la version avec batterie de 98 kWh prévue l’année prochaine qui promet une autonomie plus impressionnante.