Cette fonction de caméra Blink facilite la visualisation de vos images de sécurité

Blink assemblera différents clips et angles en une seule vidéo, afin qu’il vous soit plus facile de regarder les images de sécurité.

Si vous avez envie d’une maison intelligente, votre premier arrêt sera probablement une caméra de sécurité. Il existe de nombreuses options, ce n’est donc pas un problème. Mais ce que vous pourriez considérer, c’est votre expérience lorsque vous devez revoir des images de sécurité – surtout si le pire devait arriver. C’est quelque chose que Blink a gardé à l’esprit.

Cette fonctionnalité de caméra de sécurité Blink est conçue pour faciliter la visualisation des images. C’est comme si vous disposiez d’un éditeur vidéo personnel pour vos caméras de sécurité, assemblant automatiquement les clips en une vidéo soignée et rationalisée. Blink Moments prend les centaines d’événements de mouvement capturés quotidiennement par vos caméras et les condense en une seule vidéo facile à regarder. Ne perdez plus de temps à chercher ce clip où le postier se présente réellement à la porte (pas celui où une feuille passe).

La fonctionnalité de Blink vous permet de voir ce qui se passe autour de votre maison sous plusieurs angles, en une seule fois. Vous avez trois caméras ? Parfait, car c’est la configuration moyenne pour les clients Blink. Qu’il s’agisse de votre porte d’entrée, de votre jardin ou de votre salon, Moments en extraira des images et vous proposera une vidéo unique et complète.

Blink Moments ne sert pas seulement à assurer la sécurité de votre maison. Il s’agit aussi de capturer des moments précieux, d’où son nom. Blink veut vous aider à capturer ce qui est réconfortant, hilarant et inattendu. Imaginez recevoir une vidéo des premiers pas de votre tout-petit prise par plusieurs caméras dans la maison. Blink Moments facilite le téléchargement de ces vidéos et les partage où vous le souhaitez.

Voulez-vous entrer ? Blink Moments est déployé auprès de tous les abonnés au plan Blink Plus. C’est plutôt correct compte tenu des autres avantages supplémentaires dont vous bénéficiez : détection de personne, enregistrement en direct, 30 jours de stockage vidéo dans le cloud, et plus encore. Moments fonctionne avec tous les modèles de caméras Blink actuels et précédents.