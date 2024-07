Ce casque OnTrac signé Dyson propose une fonctionnalité absolument fantastique

Vous vous souvenez de Dyson Zone ? Bien sûr que oui – comment pourrait-on les oublier ? Quelques années après notre premier aperçu des écouteurs purificateurs d’air, Dyson a fait ce qu’il avait laissé entendre à l’époque et a imaginé une paire d’écouteurs autonomes à réduction de bruit appelés Dyson OnTrac.

Mais nous pensons qu’ils intègrent une caractéristique brillante qui les distingue vraiment : leur design audacieux typique signé Dyson peut être personnalisé. En effet, vous pouvez ajouter différents capuchons d’oreille amovibles et coussinets d’oreille en microfibre qui peuvent être mis et retirés à volonté (et facilement achetés séparément pour 50 € sur le site Web de Dyson).

Vous n’êtes donc pas coincé avec l’un des quatre modèles par défaut que vous achetez initialement. Cela signifie que vous avez le choix au total entre plus de 2000 combinaisons de couleurs. De plus, la durée de vie de la batterie est également parmi les meilleures de sa catégorie : 55 heures avant de devoir recharger grâce aux batteries montées dans le bandeau.

Certes, produit Dyson oblige, le prix final est élevé si l’on considère que vous pouvez obtenir certains des meilleurs casques antibruit pour moins de 300 €. Dyson n’a pas non plus précisé quel chipset se trouvait à l’intérieur, mais la société nous a confirmé qu’il ne prend pas en charge l’audio sans perte ou l’audio spatial. Ils prennent en charge SBC, AAC et la niche LHDC. Il devrait sonner bien, avec des haut-parleurs en néodyme de 40 mm et 16 ohms capables de reproduire des fréquences allant de 6 Hertz à 21 000 Hertz.

Nous avons eu l’occasion de prendre en main l’OnTrac (ou devrait-il s’agir d’OnTracs ?) et vous apporterons bientôt nos premières impressions ainsi qu’un examen complet lorsque nous aurons mis la main sur un échantillon. Bien que nous ayons essayé la suppression du bruit, c’était dans un environnement TRÈS bruyant, nous n’avons donc pas pu en avoir une bonne impression. Dyson affirme s’être inspiré de son expérience en matière de suppression du bruit avec ses autres produits et avoir passé beaucoup de temps à développer la suppression du bruit, qui a lieu 384 000 fois par seconde, réduisant jusqu’à 40 dB. Nous vous rendrons notre verdict à ce sujet dès que possible.

Conceptions Dyson OnTrac

Les quatre modèles disponibles sont :

• Aluminium CNC – notre choix avec une finition argentée et des coussinets d’oreille jaune vif.

• Cuivre CNC – oreillettes en cuivre avec arceau et coussinets bleus.

• Cinabre en céramique – celui-ci est différent car les écouteurs et l’arceau sont en céramique plutôt que métalliques. La couleur par défaut est une sorte de rouge rouille.

• Nickel noir CNC – arceau noir, oreillettes en aluminium noir et arceau noir.