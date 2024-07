Formule E – Pascal Wehrlein remporte le Championnat du Monde des Pilotes

Dans une finale palpitante du Championnat du Monde ABB FIA Formula E 2023/24, Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche) est sorti vainqueur du Championnat du monde des Pilotes, surmontant la concurrence féroce de Mitch Evans et Nick Cassidy (Jaguar TCS Racing). La conclusion s’est déroulée au Hankook London E-Prix, le triomphe de Wehrlein illustrant l’année de courses intenses de la saison 10.



La course finale de la saison a vu trois concurrents – Wehrlein, Evans et Cassidy aborder la dernière manche avec seulement sept points d’écart. Cela a ouvert la voie à l’une des courses les plus passionnantes de l’histoire de la Formule E, marquant une fin spectaculaire à l’ère GEN3 et à la saison 10.

Nick Cassidy a fait preuve d’une résilience remarquable, se remettant d’une performance décevante à Portland et d’une séance de qualification difficile ce samedi. Parti 15e dans la première course, il a réussi à terminer 7e, avant de décrocher la pole position pour la seconde course dimanche matin. Cassidy a pris la tête du peloton alors que son coéquipier Evans dépassait Maximillian Günther (Maserati MSG Racing) pour la deuxième place au virage 1.

L’intervention de la Safety Car survenue tôt dans la course a permis à Wehrlein de dépasser Günther, plaçant les trois prétendants au titre dans les trois premières positions au 6e tour. Jaguar semblait prêt à dominer, avec ses pilotes se battant pour le championnat. Cependant, des tensions internes sont apparues lors des activations de l ‘ATTACK MODE de Cassidy, Evans et Cassidy se disputant la position, ce qui a profité à Wehrlein.



Oliver Rowland, qui s’était hissé de la quatrième à la neuvième place où il était sur la grille, a balayé Cassidy pour la troisième place, laissant la Jaguar comme cible de Gunther ce qui s’en est suivi par un contact dans le dernier virage. La course de Cassidy s’est terminée immédiatement par une crevaison. Les trois prétendants devenant deux suivis par une nouvelle intervention de la voiture de sécurité.



Evans et Wehrlein devaient encore utiliser deux ATTACK MODES. Rowland en tête, il a dû rendre sa position à Evans après un dépassement non autorisé sous safety car. Evans, Rowland et Werhlein s’affichaient aux trois positions de tête. Après un échec dans la zone d’activation, Evans a redonné la tête à Rowland puis s’est fait dépasser par Werlhain au tour 34 alors que l’Allemand activait lui aussi son ATTACK MODE, l’emmenant tout droit vers le titre.Rowland remporte confortablement sa première victoire à domicile. La deuxième place suffit pour que Wehrlein scelle un premier Championnat du Monde des Pilotes à sept points devant Evans et Cassidy terminant finalement troisième.



Malgré le revers subi au Championnat des pilotes, Jaguar a célébré son premier titre en sport automobile de haut niveau depuis 1991 en remportant le Championnat du monde des équipes. Dans une double victoire pour Jaguar TCS Racing, l’équipe britannique a également remporté le trophée inaugural des Constructeurs, devançant de quatre points l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E Team au terme d’une saison extrêmement compétitive.