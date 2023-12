Black Shark S1 Pro, Chat GPT et stress au poignet

Black Shark, division gaming de Xiaomi, vient de dévoiler une montre connectée conçue pour joueurs. Il s’agit même de la première montre connectée dotée de ChatGPT. Cette S1 Pro est dotée d’un écran AmoLed de 1,43 pouce avec une définition de 466 x 466 pixels, un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une luminosité de 600 nits. Elle est annoncée avec une autonomie de 15 jours en usage normal, et certifiée IP 68.

Cette S1 Pro peut mesurer la fréquence cardiaque et le taux d’oxygène dans le sang, et propose un mode de suivi de la santé spécifique affichant la fréquence cardiaque et le niveau de stress pendant que vous êtes plongé dans votre jeu préféré. La Black Shark S1 Pro est proposée à 69 dollars (environ 63 euros) en versions bleue et noire sur le site de Black Shark.