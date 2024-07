Le OnePlus Pad 2 peut être laissé en veille pendant plus de 40 jours

Le Pad 2 de 12,1 pouces est un appareil haut de gamme situé au-dessus des deux tablettes lancées par OnePlus l’année dernière.

OnePlus a lancé sa troisième tablette, mais elle ne remplace pas les OnePlus Pad et OnePlus Pad Go. Au lieu de cela, le OnePlus Pad 2 de 12,1 pouces est un appareil haut de gamme situé au-dessus des deux autres. En tant que tel, vous pourriez dire qu’il s’agit d’un rival de l’iPad Pro, mais son prix de 549 € signifie qu’il s’agit d’un rival plus naturel que l’iPad Air. Avec un poids de 584 g et une épaisseur de 6,49 mm, le Pad 2 est disponible en précommande dès maintenant et sera disponible le 1er août en Amérique du Nord, en Europe et en Inde.

Le Pad 2 contient également du matériel assez impressionnant, avec le produit phare de Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3, en son cœur, ainsi que 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. La durée de vie de la batterie devrait être impressionnante, avec une batterie de 9 510 mAh à bord. OnePlus revendique une autonomie en veille possible de 43 jours, alors qu’il y a une charge de 67 W. Même avec cette vitesse de charge, la batterie mettra encore 81 minutes à se recharger. OnePlus ne précise pas combien de temps la batterie doit durer, par exemple pour la vidéo. Donc, pour mon examen, il sera vraiment intéressant de voir quelle autonomie de batterie je peux en tirer lors d’une utilisation normale.

L’écran a une résolution 3K, un rapport hauteur/largeur de 7:5 et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz. La luminosité maximale atteint 900 nits, elle devrait donc également être idéale pour regarder des vidéos, surtout depuis le haut-parleur.

En effet, OnePlus a présenté le Pad 2 comme étant une excellente tablette pour le divertissement, mais il ne fait aucun doute que la productivité est vraiment au rendez-vous pour le Pad 2. Il propose un nouveau clavier intelligent en option en deux parties à 149 € avec des touches de fonction et un grand pavé tactile. Il se fixe magnétiquement ainsi que le Stylo 2 à 99 € – un nouveau stylet qui, encore une fois, se fixe magnétiquement.

Vous pouvez utiliser le clavier avec Bluetooth ou l’accrocher sur la tablette où il fonctionnera via des broches situées sur le bord inférieur de la tablette.

Il prend en charge Open Canvas – le logiciel multitâche/multi-fenêtre a fait ses débuts sur OnePlus Open l’année dernière. Cela fait partie d’OxygenOS 14 fonctionnant sur Android 14. Les dernières fonctionnalités d’IA de OnePlus sont également prises en charge, notamment AI Writer, AI Eraser et bien plus encore. OnePlus a également travaillé pour que ses appareils fonctionnent mieux ensemble grâce à la mise en miroir d’écran, au partage de données cellulaires et à la synchronisation de contenu entre les appareils.