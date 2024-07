JO de Paris : Lime et Stéphane Ashpool dévoilent une collection capsule de vélos

Lime, leader mondial de la mobilité électrique partagée, et Stéphane Ashpool, directeur artistique français notamment connu pour avoir imaginé et créé les uniformes des athlètes français pour les Jeux Olympiques, annoncent leur collaboration exceptionnelle pour créer une collection de vélos en édition limitée.

La collection capsule Lime x Stéphane Ashpool promet d’apporter une touche d’art et de design aux déplacements urbains pendant les Jeux Olympiques de Paris. Plus d’une centaine de vélos Lime, revisités par l’œil artistique de Stéphane Ashpool, seront disponibles dans les rues de Paris à partir du 16 juillet 2024. Ces vélos célèbrent l’esprit des Jeux Olympiques et incarnent l’amour de Stéphane pour le vélo électrique à Paris. «Je parcours les rues de Paris en vélo électrique depuis près de 10 ans et pour moi notre manière de se déplacer définie une façon de vivre et de vibrer avec la ville. C’est un lifestyle que j’aimerais donner envie à tout le monde d’essayer. Avec Lime on a voulu créer un vélo unique pour en faire profiter les parisiens et les touristes cet été. J’ai imaginé un vélo style pop et rétro, inspiré du mouvement et de l’énergie parisienne.» déclare Stéphane Ashpool.



Pour la première fois, Lime dévoile des vélos loin de ses couleurs emblématiques vert, blanc et noir. En tant que seul opérateur de vélos en libre-service à imaginer et fabriquer ses propres vélos, Lime a mobilisé sa chaîne de production pour répondre aux ambitions artistiques de Stéphane Ashpool, créant ainsi une série de vélos véritablement unique.

La collection Lime x Stéphane Ashpool, disponible en série très limitée dans les rues de Paris, sera visible directement dans l’application. Les riders pourront ainsi chercher des vélos collectors et privilégier des trajets au style plus parisien que jamais. Pour l’occasion, Lime a imaginé un système de médailles et de récompenses pour les utilisateurs les plus assidus qui effectueront plusieurs trajets sur ces vélos. Du 16 juillet jusqu’à la fin des jeux le 12 août, chaque utilisateur ayant parcouru 5, 10 ou 15 trajets sur les vélos Lime x Stéphane Ashpool recevra des cadeaux surprises de la part des deux partenaires.