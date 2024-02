50 ans plus tard, la Casiotron est de retour (en nombre limité)

La montre venue du passé de Casio est limitée à 4000 pièces pour le monde…

1974, c’était une sacrée année. Le Watergate a vu la démission de Nixon. Ali a combattu Foreman au Zaïre. Abba a remporté l’Eurovision avec Waterloo. Et Casio a lancé la Casiotron, la première montre-bracelet numérique au monde dotée d’une fonction de calendrier automatique.

Bien sûr, cela n’a peut-être pas la même signification culturelle que, disons, le prétendu leader du monde libre quittant ses fonctions en disgrâce, mais si vous êtes un amateur de montres, il est probable que le Casiotron soit en quelque sorte une icône horlogère. – c’est pourquoi vous serez heureux d’apprendre qu’elle est de retour.

Disponible au prix de 499 € directement auprès de Casio, la réédition de la Casiotron célèbre son 50e anniversaire avec une production limitée de 4 000 pièces dans le monde. Naturellement, elle conserve l’esthétique classique et la fonctionnalité de calendrier du modèle original, qui a fait sensation lors de sa sortie en éliminant le besoin ennuyeux de correction manuelle du calendrier mensuel. Le modèle réédité a également quelques touches modernes pour faire bonne mesure, y compris la réception des ondes radio pour un chronométrage précis, ainsi qu’un système de charge Tough Solar pour recharger la batterie sans effort. La technologie Smartphone Link de Casio lui permet également de connecter votre téléphone, lui permettant d’ajuster automatiquement l’heure selon les fuseaux horaires, tout en modifiant d’autres paramètres et fonctions.

Cette Casiotron pourrait être le nouveau joyau de la collection de tout fan de rétro. Avec quatre boutons de fonction et une nouvelle couleur de cadran plus foncée, il y a juste assez pour faire allusion à ses entrailles améliorées, tout en rendant un hommage approprié à ses racines des années 70. Que vous soyez ou non prêt à vous séparer du prix demandé pour une forte dose de nostalgie dépend de vous.