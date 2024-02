Les jumelles Swarovski Optik AX Visio ajoutent l’IA à l’observation des oiseaux

Vous ne parvenez pas à faire la différence entre un perroquet et un pigeon ? Ces Swarovski Optik AX Visio peuvent vous aider.

Même le plus ignorant sait à quoi ressemble un moineau ou un étourneau, mais dans le cas peu probable où un mésange au dos pelucheux, un drongo pailleté ou un gargouillis déroutant apparaîtrait un jour dans votre jardin, vous pourriez avoir besoin d’une paire de Swarovski. Optik AX Visio pour faciliter l’identification.

Appuyez sur un bouton de ces binos intelligents et ils utiliseront l’IA pour parcourir un catalogue de 9 000 oiseaux et autres animaux sauvages afin de confirmer exactement ce qui prend votre petit-déjeuner sur votre table à oiseaux. Cela prendra quelques secondes, vous devrez donc rester immobile et silencieux pour vous assurer qu’ils ont le temps de trouver une correspondance.

Ils disposent également d’une fonctionnalité intéressante « Partager les découvertes », qui ajoute des flèches au viseur pour permettre aux autres personnes avec vous de localiser plus facilement tout ce que vous avez repéré, afin que vous n’ayez pas à essayer d’expliquer en utilisant des directions et des points de repère vagues lorsque vous passez les jumelles.

Si vous repérez quelque chose de vraiment rare, elles disposent d’un capteur d’appareil photo intégré de 13 MP. Ainsi, si quelqu’un doute que vous ayez réellement un flamant rose qui traînait dans votre étang, vous pouvez le prouver en transférant des photos ou des vidéos 1080p vers l’application Swarovski Optik Outdoor sur votre téléphone. Le GPS est également à bord, ils utiliseront donc votre position pour déterminer s’il est plus probable que vous veniez de repérer une petite outarde.

Oh, et au cas où vous vous poseriez la question, oui, c’est le même Swarovski qui est connu pour tout recouvrir de cristaux, des gamelles pour chiens aux aspirateurs. Il n’y en a pas ici, les Optik AX Visio sont uniquement disponibles dans cette couleur verte discrète pour vous aider à vous fondre dans le sous-bois, mais vous ne le sauriez pas à vu le prix – une paire vous coûtera 4600 €.