Essai – Volkswagen Touareg R e-hybrid 2024 : en parfaite sérénité

Remis à jour en 2024, le Volkswagen Touareg, désormais uniquement disponible en motorisation hybride rechargeable, mérite t-il toujours que l’on s’intéresse à son cas ? Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

1,15 millions : le compteur tourne toujours et, depuis 2002, le Volkswagen Touareg continue de séduire son public à travers trois générations, dont la dernière vient d’être restylée. Il en a fallu, du temps, pour que Volkswagen ne soit légitime à proposer un gros SUV à plus de 100 000 €, mais le boulot est fait. Normal, en même temps, puisque le Touareg partage de nombreux composants techniques avec les Audi Q7 et Porsche Cayenne, qu’il embarque dans une carrosserie élégante mais moins ostentatoire, ce qui n’est pas un mal…

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

A l’extérieur, la signature visuelle a évolué : l’avant se pare de feux à LEDs Matrix HD avec plus de 19000 pixels par optique, pour une vision nocturne claire et totalement sécure. A l’arrière, un bandeau lumineux relie les deux optiques, englobant le logo VW, lui aussi éclairé de rouge. Stylé, non ? Enfin, quelques améliorations techniques touchent l’intérieur, comme l’écran d’info-divertissement, plus réactif, la navigation qui permet des encodages directs via Google… On retrouve le Touareg en deux versions : Elegance et R, mis en valeur par des inserts noir un peu partout sur la carrosserie. Sans aucun doute, voici une auto qui en impose, avec ses 4,87 m de long et 1,98 m de large !

Et sous le capot ?

Notre hybride rechargeable est le plus puissant des Touareg jamais produits, puisque même du temps de la démesure (on se souvient des V10 TDI et W12, semblable à celui que l’on trouvait sous le capot des Bentley !), le Touareg n’a jamais dépassé 450 ch. Or, notre R eHybrid propose un V6 3.0 turbo (340 ch) associé à un moteur électrique (136 ch). Bilan cumulé : 462 ch et surtout 700 Nm de couple. Officiellement, il autorise un peu plus de 50 km en mode zéro émission, nous en avons réalisé 45, ce qui est très honorable. Certes, la batterie de 17,9 kWh n’offre pas la meilleure capacité de la catégorie. Certaines concurrentes frôlent les 30 kWh et quasiment 100 km d’autonomie en mode ZE. Sachez que la version Elegance du Touareg possède les mêmes moteurs, mais que l’électronique bride l’ensemble à 381 ch. Au quotidien, vous ne verrez pas de différence ; en mode Sport, le 0 à 100 sera couvert en 6,2 secondes au lieu de 5,1, ce qui est déjà très bien, et la vitesse de pointe est de 250 km/h dans tous les cas.

Et au volant, ça donne quoi ?

On se sent bien au volant de ce Touareg, l’espace intérieur est fort généreux, l’éclairage d’ambiance, les beaux sièges en cuir, l’affichage tête haute et la suspension pilotée (de série sur le R, en option sur Élégance) offrent une belle capacité à survoler la route en toute quiétude. Avec une excellente isolation, le Touareg est un cocon qui vous préserve des bruits extérieurs. Un régal, d’autant que les transitions entre les moteurs électriques et thermique sont quasiment imperceptible, et que dans le cadre d’un usage quotidien, le V6 est à la fois quasiment inaudible et déjà très fourni en couple dès les plus bas régimes. Bref, une vraie force tranquille. Certes, le blason R est synonyme de sportivité chez Volkswagen, mais n’attendez pas le côté communicatif d’une Golf R, même quand on le provoque. D’abord, parce qu’avec ses 462 chevaux, il détale comme peu d’autres et il vous faudra pas mal d’espace pour profiter de ses ressources, ensuite parce que malgré une tenue de route absolument magistrale, il ne peut pas non plus effacer le feeling que procurent ses 2,5 tonnes sur la balance. Le Touareg est un véhicule familial, d’un confort parfait, merveilleusement équipé (les différents modes de conduite, aptitudes au tout-terrain et autres béquilles électroniques demandent pas mal de temps avant d’être assimilées, et combien s’en serviront réellement ?), d’une rare polyvalence.

Son point fort ?

Il est gros, il est puissant, il peut traverser les ZFE en mode « zéro émission », il est sublimement confortable et royalement équipé : le Touareg coche toutes les cases !

Les chiffres clé :

Moteur : 6 cylindres en V, turbo + moteur électrique

Cylindrée : 2995 cm3

Puissance : 462 ch à 6400 tr/mn

Couple : 700 Nm à 1340 tr/mn

Boîte de vitesse : automatique, 8 rapports

Poids : 2465 kilos

Vitesse maxi : 250 km/h

0 à 100 km/h : 5,1 secondes

Conso officielle / de l’essai : 2,8 l/100 / 4,5 l/100

Prix : gamme Touareg à partir de 87 900 €, version d’essai R à partir de 103900 €

Le verdict de Stuff

Au-delà de ses performances, absolument remarquables, le Touareg R eHybrid démontre un confort, une sérénité et un plaisir de conduite jamais pris en défauts. Le véhicule familial parfait, aptes aux week-ends en famille, aux virées aux sports d’hiver, et à un usage urbain en mode ZE…