Un bracelet Casetify Bounce Odyssey pour l’Apple Watch

CASETiFY, la marque mondiale d’accessoires technologiques appréciée des millennials, de la génération Z et des célébrités hollywoodiennes, a annoncé le lancement de son premier bracelet robuste pour les propriétaires d’Apple Watch qui est livré avec une protection de l’étui, le Bracelet Bounce Odyssey.

Ce nouveau bracelet vient compléter la gamme d’accessoires existante de CASETiFY, qui a lancé le Bracelet Impact et le Bracelet Bounce plus tôt cette année. Tous ces accessoires sont désormais disponibles sur casetify.com.

Le bracelet Bounce Odyssey Band offre une protection robuste complète grâce à son design amélioré et à sa bordure surélevée. Il est résistant à l’eau et à la transpiration, flexible et durable. Ses rainures à l’arrière sont spécialement conçues pour un fournir confort et respirabilité tout au long de la journée

Tout en ajoutant une protection à l’Apple Watch, Le Bracelet Odyssey Band est aussi la

réponse de la marque à la demande de sa base d’utilisateurs pour des choix colorés, avec

Noir, Argent, Chewing-gum, Bleu électrique Orange, Vert néon déjà disponibles sur le site

web. CASETiFY a également créé un cadran de montre exclusif, disponible uniquement

pour les détenteurs du Bracelet Bounce Odyssey, pour parfaire l’association du bracelet à l’Apple Watch

Le bracelet Bounce Odyssey fait également partie du programme Re/CASETiFY de la

marque. Grâce à cette initiative, CASETiFY a transformé plus de 430 000 étuis de téléphone et AirPods donnés par les utilisateurs et détournés des décharges en nouveaux accessoires technologiques. Cela équivaut à 40 tonnes de plastique qui ont été utilisés à des fins d’upcycling.

Le Bracelet Bounce Odyssey est disponible pour tous les modèles Apple Watch séries 4 à 9 ainsi que SE et est disponible sur casetify.com ainsi que dans plus de 30 CASETiFY

STUDiO à travers le monde au prix de départ de 72,99 €.