Realme lance son nouveau smartphone C67, avec capteur 108 MP

Realmee lance le realme C67, équipé d’un appareil photo 108 MP, un processeur Snapdragon 685 6 nm.



Il est proposé à 259 € avec une offre de lancement à 239 € jusqu’au 1er mars pour le modèle 8 GB + 256 GB, disponible chez Auchan).



Le realme C67 est doté d’un appareil photo 108 MP, d’un zoom x3 avec capteur intégré, le plus performant dans sa catégorie de prix. En outre, le C67 prend en charge la sortie directe d’images de 108 MP, soit le niveau de pixels le plus élevé de ce segment de marché – chaque pixel contribue à rendre l’image plus nette lors du processus de traitement, révélant des clichés toujours meilleurs, tant sur les détails que les couleurs, ou encore sur la profondeur.

En parallèle, la technologie In-Sensor Zoom x3 du realme C67 utilise 12 millions de pixels au centre du capteur de 108 MP pour permettre la capture de photo sans perte. En plus de ce capteur intégré ultra performant, le C67 de realme propose également une fonction Portrait x3, qui facilite la prise de photos de personnes en gardant une mise au point claire et un bokeh naturel pour obtenir plus de profondeur.

Grâce à son capteur intégré – le plus grand de ce segment de marché –, le realme C67 dispose des meilleures capacités en termes de prise de vue nocturne, avec une augmentation de 132 % de la zone de détection de la lumière. Les utilisateurs peuvent ainsi prendre des photos aux couleurs vives, à la profondeur et à la clarté exceptionnelles, même de nuit.

Le C67 est équipé du processeur Snapdragon 685, le premier processeur 6 nm de la série realme C, et a atteint un score Antutu impressionnant de 330k. Ce processeur est optimisé pour apporter puissance et efficacité, et ainsi permettre aux utilisateurs de bénéficier d’une expérience conjuguant stabilité et fluidité, même dans les tâches les plus exigeantes. Par rapport au realme C55, le realme C67 améliore de 15 % les performances du processeur et de 10 % celles du GPU, avec une fréquence principale de 2,8 GHz.





En matière d’écran et de design, le realme C67 est doté d’un écran de 950 nits qui garantit une excellente visibilité, même sous la lumière directe du soleil. En outre, le C67 est le premier téléphone de sa catégorie de prix à proposer un écran sans encadrement plastique, une particularité généralement réservée aux produits phares des gammes supérieures en raison de la complexité de ce type de structure. En termes de design, le C67 est disponible en deux tons, Sunny Oasis et Black Rock, et est le smartphone le plus fin sur son segment de marché, avec une épaisseur de 7,59 mm seulement. Par ailleurs, un processus avancé de revêtement en dégradé de 420 nm sur le dos du smartphone crée des effets de couleurs plus agréables, avec des textures et des couches plus profondes, qui reflètent et réfractent la lumière de manière unique.

En répondant aux besoins des jeunes utilisateurs, le C67 offre une expérience encore jamais vue dans sa catégorie de prix, tant au niveau du matériel que des logiciels. Les utilisateurs peuvent ainsi bénéficier de fonctions logicielles plus interactives grâce à Mini Capsule 2.0. Par ailleurs, lorsqu’ils écoutent de la musique, ils reçoivent des fenêtres pop-up dynamiques qui leur permettent de contrôler leur musique et de passer d’une chanson à l’autre en slidant simplement vers la gauche ou vers la droite. Les utilisateurs peuvent également recevoir des notifications météorologiques parfaitement synchronisées grâce à une animation dynamique.

Le C67 propose ainsi une expérience de champion à tous les niveaux. Il offre notamment 256 Go de RAM – soit la meilleure de ce segment de marché –, un NFC 360° extrêmement performant et des swipes encore plus rapides et des haut-parleurs stéréo doubles ultra-linéaires.