SOL Motors Pocket Rocket, fusée électrique

La Pocket Rocket est un cyclomoteur électrique innovant crée par le start-up SOL Motors de Stuttgart, en Allemagne. Une ville connue comme le “berceau de l’automobile“ avec une histoire automobile de plus de 150 ans. SOL Motors a été fondé en 2017 et se consacre aux véhicules électriques légers pour la mobilité moderne. Au passage, son nom, SOL signifie “Speed Of Light“

Sa Pocket Rocket est dotée d’un puissant moteur électrique de 3000 watts (5000 watts puissance de pointe) pour une vitesse de pointe limitée à 45 km/h. Le moteur fournit un couple 120 Nm pour une accélération rapide. elle dispose d’une batterie au lithium facile à remplacer offrant une autonomie de 80 km. Sa batterie peut être chargée en moins de deux heures à l’aide d’un chargeur rapide.

Cette Pocket Rocket a déjà remporté de nombreux prix, dont le prestigieux German design Award et le European Product Design Award. Ce cyclomoteur a un cadre en aluminium et est équipé de composants de haute qualité. Tout le câblage est intégré dans le cadre. Cet engin est également équipé de fonctionnalité de pointe, notamment le suivi/localisation, une alarme antivol et une application pour smartphone fournit au cyclomoteur des fonctionnalités de tableau de bord telles que la vitesse et l’état de la batterie.

Enfin, ce cyclomoteur est équipé de freins à disque avant et arrière et des roues de 16 pouces équipées de pneus Heidenau. Il dispose d’un système de freinage combiné (CBS) qui assure un excellent freinage et d’un système de récupération d’énergie cinétique (KERS), aussi appelé freinage régénératif, grâce au quel l’énergie du freinage est restituée à la batterie.

▪ Pocket Rocket S : 6980 €/ 80 km

▪ Pocket Rocket : 5980 €/ 80 km