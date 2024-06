On a testé… l’Apple MacBook Air M3 (2024)

Serait-ce le meilleur ordinateur portable ultraportable du marché ? Le MacBook Air bénéficie d’une vitesse de traitement intergalactique améliorée grâce à la dernière puce M3 d’Apple. Est-ce suffisant pour retenir votre attention ?

Vous recherchez un avis sur le MacBook Air M3 ? Vous êtes au bon endroit. Apple a brouillé les frontières entre les ordinateurs portables haut de gamme MacBook Air et Pro depuis que le premier a abandonné son ancienne forme en coin en 2022. Puis l’année dernière, le 13 pouces Air a été rejoint par une version 15 pouces… et maintenant Apple a mis à niveau les deux vers la nouvelle puce M3, avec une pincée d’autres changements.

C’est toujours bien moins cher que le MacBook Pro… mais avec le M2 Air désormais disponible à prix plus sage, est-il logique d’opter pour le MacBook Air M3 ? Une chose à garder à l’esprit lorsque vous additionnez vos options est la mémoire : 8 Go de RAM sont spécifiés sur tous les Airs de base. C’est bien pour un usage quotidien, mais si vous utilisez un logiciel de niveau professionnel pour le travail photo ou vidéo, vous aurez besoin de 16 Go.

Design, finition et écran

Le design du Macbook Air M3 n’a pas changé par rapport à la version M2, mais cela ne change rien au fait qu’il s’agit de l’un des ordinateurs portables les plus fins que vous puissiez obtenir. C’est élégant, mais pas voyant. À 1,24 kg, il est environ 400 g plus léger que notre MacBook Pro, ce qui est effectivement très visible. Quant à la finition Midnight presque noire : on est fan. Les autres options sont l’argent classique et le gris sidéral, moins convaincant.

Sur le plan de la connectivité, l’Air dispose à nouveau de deux ports Thunderbolt USB-C… et encore une fois, ils sont tous les deux à gauche. On aimerait vraiment qu’Apple propose une option sur la droite, mais on suppose que la réponse est de passer à Pro si vous en avez vraiment besoin. Heureusement, le clavier est toujours aussi agréable pour taper.

Quant à l’écran LED de 13,6 pouces, il est l’un des meilleurs du marché, avec 224 ppp et 500 nits de luminosité, bien qu’il soit en retard par rapport aux écrans mini-LED supérieurs de la gamme MacBook Pro. Les cadres sont également sensiblement plus épais et le jury reste toujours partagé sur l’encoche de l’écran. Si vous avez du mal avec l’espace d’écran sur un ultraportable, la version 15 pouces est superbe – mais vous devrez vous assurer que votre sac à dos a assez de la place.

Puissance, performances et autonomie

Au niveau de la surface, il n’y a pas beaucoup de changement concernant le M3 Air. Cette puce est clairement une différence clé, mais les performances ne sont pas considérablement améliorées : les benchmarks indiquent une augmentation d’environ 15 à 20 % du punch multicœur, ce qui est agréable à avoir plutôt que d’être indispensable. L’inclusion du Wi-Fi 6E légèrement plus rapide est également la bienvenue.

Les graphismes du M3, cependant, sont grandement améliorés par rapport au M2 : d’environ 40 %, avec des fréquences d’images plus élevées dans certains jeux. Apple aime parler de jeu avec des choses comme celle-ci, mais le véritable avantage pour de nombreux utilisateurs de Mac sera l’amélioration des performances des applications de retouche vidéo et photo premium.Autre atout : la possibilité de prendre en charge deux écrans, ce que les Air M1 et M2 ne pouvaient pas faire. Le seul hic est que, si vous connectez deux écrans externes, vous devez fermer le couvercle pour que les deux fonctionnent.

Côté stockage, avec les M1 et M2 Airs, le SSD était un peu lent – ​​cela semble être une petite chose, mais cela a nui aux performances, et Apple a corrigé ce problème avec le M3. En termes simples, au lieu d’être un seul bloc de stockage, il y en a désormais deux qui travaillent en tandem. Si vous suivez le marché des Mac depuis l’abandon d’Intel, vous saurez également que les puces d’Apple sont extrêmement efficaces. Vous parlez de 14-15h pour un usage intensif, et en boucle une vidéo montre une durée de vie globale d’environ 20h. C’est assez étonnant pour un appareil aussi petit mais performant.

MacBook Air M3 : Verdict

Le MacBook Air équipé du moteur M3 va encore plus loin. Et même si les ultraportables Windows basés sur Intel s’améliorent constamment, ils ne peuvent pas égaler les performances et la durée de vie de la batterie présentées ici.