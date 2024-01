C’est quoi Palworld? Tout savoir sur le “Pokémon avec des flingues”

Palworld a accumulé plus de 5 millions de vente en trois jours depuis sa sortie. Décryptage du nouveau phénomène du jeu vidéo.

Entre Fortnite, Roblox et Minecraft à PBUG et Fall Guys, il peut être difficile de suivre le dernier engouement pour les jeux. Maintenant, un autre titre qui figure en tête des classements Steam : Palworld, auquel plus de 5 millions de joueurs jouent déjà.

Mais qu’est-ce que c’est ? Palworld est apparemment sorti de nulle part pour devenir du jour au lendemain un concurrent de Fortnite. Plus de 5 millions de personnes ont acheté le jeu au cours des trois premiers jours de sa sortie, ce qui l’a propulsé directement au sommet des classements Steam. Le jeu a également attiré 1,6 million de joueurs simultanés sur Steam, ce qui en fait le troisième plus grand total sur la plateforme.

Mais qu’est-ce que c’est? Palworld a été créé par Pocketpair, un développeur basé à Tokyo. Il est en général décrit comme un « Pokémon avec des flingues ». Il s’agit d’un surnom assez précis, mais potentiellement problématique, mais nous y reviendrons plus tard. Alors que la série Pokémon est une affaire plus familiale, Palworld est un jeu de combat et de survie dans lequel vous attrapez (et flinguez) des monstres mignons. Palworld est plus dans la veine de LEGO Fortnite en matière de violence, alors ne vous attendez pas à des combats à la manière de The Last of Us 2.

Que fait-on dans Palworld ?

Tout comme son nom l’indique, dans Palworld, on capture des créatures appelées Pals. 111 copains existent et sont de toutes formes et tailles différents, des machins mignons ressemblant à des pingouins aux lions de feu chevauchables. Tout comme dans Pokémon, les joueurs capturent ces créatures à l’aide d’une balle spéciale pour les ajouter à leur liste « Paldeck ». Les amis peuvent ensuite être utilisés pour exploiter une ferme, créer de nouvelles ressources et fabriquer de nouveaux objets qui peuvent s’avérer utiles pour votre survie dans le monde basé sur serveur. Ne vous inquiétez pas, dit Pocketpair sur sa liste Steam actuelle, “il n’y a pas de lois du travail pour les copains”. C’est rassurant, car vous pouvez même transformer vos amis en ce que nous appelons des « Panimals » pour assurer leur survie. Cela signifie que les plus grands copains peuvent manger les plus petits… la survie des plus forts et tout.

Mis à part la violence entre amis et les méthodes agricoles douteuses, les joueurs peuvent participer à des combats de boss de type raid, construire des bases et causer des ravages généraux dans le monde qui vous entoure. Les joueurs ont également pu battre des phoques à mort à poings nus, faire travailler leurs amis dans des ateliers clandestins et commettre des expériences médicales entre amis qui ne sont probablement pas mieux décrites ici.

Inspiration ou plagiat ?

Cela va sans dire, mais on imagine que Nintendo est plutôt énervé par la popularité de Palworlds. Certains amis ressemblent étrangement à certains Pokémon préexistants. Des membres de la communauté des joueurs ont également souligné que le titre précédent de Pocketpair, appelé Craftopia, avait été critiqué lors de sa sortie en 2020 pour sa ressemblance avec un autre titre de Nintendo, The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Il y a cependant une frontière ténue entre l’inspiration et le plagiat. Le PDG de Pocketpair a déjà déclaré qu’il n’avait « aucune intention » de porter atteinte aux droits d’auteur intellectuels d’autrui. Quoi qu’il en soit, il sera intéressant de voir comment cela se déroulera.

Une autre controverse à laquelle Palworld s’est retrouvé attaché est l’utilisation potentielle de l’IA dans son jeu. Cela n’a pas été confirmé, mais certains membres de la communauté des joueurs ont exprimé leur inquiétude quant à savoir si le jeu avait été développé à l’aide de l’IA générative.

Où est-il disponible ?

Palworld provoque déjà une tempête sur Steam et Xbox Game Pass. Sur PC, un seul serveur peut accueillir jusqu’à 31 autres joueurs, tandis que Xbox autorise quatre joueurs.