Insta360 X4 : une résolution 8K à 360°

Insta360 a le plaisir d’annoncer sa nouvelle caméra phare révolutionnaire : l’Insta360 X4. La très attendue vidéo à 360° en 8K, ainsi que la 5,7K à 60 im/s et la 4K à 100 im/s ajoutent une qualité d’image inégalée aux possibilités créatives infinies de la capture à 360°, y compris la possibilité de “filmer d’abord, cadrer plus tard” et l’effet de perche à selfie invisible. La X4 peut aussi être utilisée comme une caméra d’action traditionnelle, avec son mode mono-objectif désormais amélioré pour offrir des images ultra-larges et fluides en 4K à 60 im/s.

Cet arsenal d’imagerie haut de gamme est soutenu par une puissante puce IA 5nm, un système de contrôle intelligent avec des fonctionnalités telles que le contrôle vocal et gestuel, ainsi que des performances de batterie améliorées avec une autonomie de 135 minutes. Une multitude de fonctionnalités d’enregistrement et d’édition alimentées par l’IA facilitent la capture et le partage de séquences uniques et créatives. Les nouveaux protège-objectifs amovibles pour la X4 seront également très appréciés, offrant une protection pratique et robuste.

Tout ce potentiel est concentré dans un appareil robuste et compact, faisant de la X4 le nouvel outil indispensable pour les amateurs d’action, les créateurs occasionnels et professionnels. « La 8K changera la donne pour les créateurs car la vidéo recadrée tient désormais tête aux séquences réalisées avec des caméras traditionnelles. Mais la X4 ne se limite pas à la qualité de l’image, elle est conçue pour être la caméra 360° la plus robuste et la plus facile à utiliser, quel que soit votre niveau d’expérience. Cette idée était au cœur de nombreuses modifications que nous avons apportées » a expliqué JK Liu, fondateur d’Insta360

L’Insta360 X4 est disponible via la boutique Insta360, et sur Amazon, pour 559,99 €.