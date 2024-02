TENWAYS CGO009, un vélo classe et de qualité

TENWAYS présente son premier vélo électrique à inclure ses propres composants personnalisés. Le CGO009 est la dernière contribution de TENWAYS pour promouvoir des déplacements urbains en innovant dans le domaine des vélos électriques haut de gamme et de qualité. Il allie un style épuré et une technologie intelligente pour offrir aux cyclistes branchés ayant un style de vie rapide, un vélo élégant aux lignes épurées.

Sa capacité maximale de 145 kg (cycliste compris) rend ce vélo électrique robuste et polyvalent sur lequel on peut compter pour faire ses courses au quotidien par exemple. Le moteur, conçu par TENWAYS, offre une puissance exceptionnelle. Sa vitesse maximale est de 25 km/h et son autonomie de 100 km. Il libère un capteur de couple important (45 Nm) et une accélération rapide. Il est exceptionnellement discret pour le confort de l’utilisateur et reste silencieux même au maximum de ses performances. Il est également doté d’une conception à faible résistance qui permet de rouler facilement, avec ou sans assistance.

Le CGO009 est équipé d’une fonction d’augmentation de la puissance pour faciliter l’accélération et la montée de pentes, une grande amélioration par rapport aux autres modèles de la gamme CGO. Non seulement il est stylé par son look, mais il est aussi très pratique, avec des tubes supérieurs et inférieurs robustes qui complètent parfaitement ses roues extra larges anti crevaison et résistantes aux chocs, et avec son tube de selle épuré pour un design discret. Les feux intégrés (avant et arrière) au cadre complètent son look chic.

Disponible dans trois coloris (noir, vert olive et ice blue), en une seule taille (Taille 57 pour les personnes mesurant entre 1m70 et 2m), le CGO009 est vendu sur le site internet de TENWAYS et dans le réseau de revendeurs à partir du 28 février 2024, au prix de 2 399 €