EA Sports WRC, le rallye en vrai sur consoles et sur PC

EA SPORTS WRC, le jeu officiel du Championnat du monde des rallyes de la FIA, débarque sur PlayStation5, Xbox Series X|S et PC via EA App, Epic Store et Steam. Avec 50 équipes issues des championnats de WRC, WRC2 et WRC Junior, et des circuits du Championnat du monde des rallyes de la FIA 2023, EA SPORTS WRC offre un réalisme inégalé, des étapes plus longues et un nouveau Système de Conduite Dynamique qui mettra au défi tous les joueurs.

À partir d’aujourd’hui, les fans de sim racing du monde entier peuvent ressentir toutes les émotions et le caractère imprévisible du sport automobile le plus exigeant du monde”, a déclaré Ross Gowing, Senior Creative Director chez Codemasters. “EA SPORTS WRC bénéficie de nos 25 années d’expérience dans le développement de rallyes et recrée de manière authentique l’intensité et l’exaltation du rallye, désormais avec le prestige de la licence officielle WRC. Nous nous sommes assurés, en travaillant en étroite collaboration avec tous nos partenaires de la discipline, qu’EA SPORTS WRC soit l’expérience de simulation ultime, et que les joueurs reviennent sans cesse.”



En combinant l’expertise du studio DiRT Rally avec la licence officielle WRC, EA SPORTS WRC gagne en réalisme avec 50 équipes issues des championnats de WRC, WRC2 et WRC Junior de la FIA recréées avec précision. L’authenticité s’étend aux lieux, chaque rallye du Championnat du monde des rallyes de la FIA 2023 disposant de différentes options de météo, de saison et d’heure de la journée. Le passage à l’Unreal Engine a permis au studio de créer des étapes plus longues, plus détaillées et plus précises, avec plus de 600 km d’asphalte, de gravier et de neige inclus dans le jeu.

Les joueurs bénéficieront de la maniabilité la plus authentique qui soit, grâce au nouveau Système de Conduite Dynamique. S’inspirant du modèle de DiRT Rally et s’appuyant sur les retours de vrais pilotes, le Système de Conduite Dynamique offre aux joueurs un meilleur contrôle pour affronter les sauts vertigineux, les virages en épingle à cheveux serrés, les conditions météorologiques changeantes et la dégradation des surfaces. Les nouveaux venus peuvent ajuster les paramètres pour améliorer leurs aptitudes avant de se lancer à fond sur l’un des 13* circuits officiels du Championnat du monde des rallyes de la FIA et des cinq sites inspirés du monde réel. En plus des innovations en matière de maniabilité, de nouvelles Notes de Copilote, avec des commandes simplifiées pour les pilotes novices, offrent un meilleur sens du réalisme et rehaussent l’expérience du rallye à la fois pour les pilotes chevronnés et ceux qui relèvent le défi pour la première fois.



Sentez-vous encore plus connectés grâce à la compétition cross-plateforme où jusqu’à 32 joueurs peuvent s’affronter sur la plateforme de leur choix dans le cadre de lobbies privés avec des amis ou contre la communauté mondiale d’EA SPORTS WRC. De plus, les Clubs reviennent via EA Racenet, ce qui ajoute encore plus de variété à la façon dont les joueurs s’affrontent. Les Moments, qui sont mis à jour quotidiennement, permettent aux joueurs de jouer des scénarios tirés de l’histoire du WRC, reproduisant les défis auxquels les équipes du WRC sont confrontées à chaque événement.

Enfin, dans l’Éditeur, vous pourrez assembler la voiture de leurs rêves, correspondant à leur style de conduite et à leurs goûts visuels. Commencez sur la ligne de production et sélectionnez les carrosseries, les pièces mécaniques et le design intérieur. Une fois finalisé, ajoutez une personnalisation grâce à l’éditeur de livrée avant de l’essayer face à l’un des 78 véhicules disponibles issus de plus de 60 ans d’histoire du sport.



EA SPORTS WRC est classé PEGI 3+ au prix de 44,99 € pour PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC.