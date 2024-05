La team Brady, l’équipe de Tom Brady, remporte le GP E1 de Venise

L’E1 est le premier et le seul championnat de bateaux de course entièrement électriques au monde validé par l’Union Internationale Motonautique (UIM), organisme directeur international de toutes les activités de motonautisme. Le Championnat du Monde UIM E1 a été créé pour créer une nouvelle plate-forme de course sur l’eau passionnante et compétitive basée sur les technologies électriques pour protéger et restaurer nos eaux urbaines et zones côtières.

Le premier championnat de course électrique voit neuf équipes et 18 pilotes mixtes s’affronter sur l’eau atteignant des vitesses supérieures à 50 nœuds (92 km/h). Il se courre dans des villes côtières emblématiques du monde entier, notamment Monaco, Puerto Banus et Hong Kong. Les États-Unis devraient accueillir une course au cours de la saison 2. Les pilotes E1 naviguent sur des circuits étroits et techniques au volant des bateaux de course électriques E1.

L’équipe Brady vient de remporter la victoire au GP E1 de Venise alors que son propriétaire, l’icône de la NFL, Tom Brady, a rejoint son équipe lors des célébrations après la course. Cette victoire s’ajoute aux précédentes dans ce championnat du monde UIM E1, la première série de bateaux de course entièrement électriques au monde, pour l’équipe du quaterback qui a triomphé lors d’un week-end de courses à couper le souffle sur les eaux emblématiques de Venise.

L’équipe brésilienne, propriété de l’entrepreneur milliardaire et philanthrope Marcelo Claure, a franchi le drapeau à damier à la deuxième place, suivie par les nouveaux venus Westbrook Racing, propriété de la star hollywoodienne Will Smith – et introduit seulement vendredi dans le championnat – en troisième position.

Brady, qui était en ville pour soutenir son équipe tout au long du week-end de course, a célébré la victoire avec ses pilotes, Sam Coleman et Emma Kimiläinen sous le soleil vénitien. ¨Pour le septuple champion du Superbowl, « c’était un effort d’équipe incroyable, Sam et Emma ont été incroyables. Je suis tellement fier de l’équipe et de tout ce qu’elle fait. Nous avons pris un bon départ il y a quelques mois à Djeddah, et nous avons juste à continuer comme ça. C’est quelque chose de vraiment spécial. » “J’ai eu la vitesse tout le week-end, alors je suis juste allé là-bas et j’ai fait mon propre truc, c’était génial. », a réagi Emma Kimiläinen, l’une des pilotes les plus remarquables du GP E1.

Le championnat se poursuit à Puerto Banus, Marbella les 1er et 2 juin. Pour plus d’informations sur le championnat, rendez-vous sur e1series.com