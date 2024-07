Nissandévoile Ariya, son premier crossover 100 % électrique de Nissan

Le nouveau Nissan ARIYA propose trois combinaisons de batteries et de motorisations différentes, offrant jusqu’à 533 km d’autonomie.

Fidèle à son ADN japonais, avec un habitacle moderne et spacieux, le Nissan ARIYA propose une expérience zéro émission confortable et raffinée. Le Nissan Ariya marque un nouveau chapitre dans l’histoire des Nissan 100 % électriques. Conçu pour accélérer la transition vers une conduite zéro émission, ce crossover offre l’expérience d’une conduite 100 % électrique enthousiasmante, conçue de manière ergonomique pour optimiser le confort. S’appuyant sur le leadership de Nissan en matière d’électrification et de crossovers, le Nissan Ariya offre des performances de

haut niveau.

« Nous avons créé Ariya pour les clients souhaitant un véhicule électrique surélevé qui corresponde parfaitement à leur mode de vie. » a déclaré Leon Dorssers, Senior Vice President, Region Marketing & Sales, Nissan AMIEO. « Pendant le processus de conception, il était essentiel que nous placions les clients au coeur de chaque décision, par exemple en dotant Ariya d’une console centrale coulissante, d’un espace accru pour les jambes et d’un affichage à double écran. Le résultat est un véhicule électrique qui marque un nouveau chapitre pour Nissan alors que nous ouvrons la voie vers l’avenir des véhicules électriques. »

La plate-forme 100 % électrique du Nissan Ariya combine des performances impressionnantes, une autonomie au meilleur niveau et un équilibre parfait entre confort de conduite et agilité. Six versions sont désormais disponibles, offrant une autonomie allant jusqu’à 533 km. Ce Nissan Ariya est construit sur la toute nouvelle plate-forme CMF-EV développée par l’Alliance, optimisée pour offrir des performances inégalées. Grâce à sa motorisation 100 % électrique, Ariya offre un couple instantané et une accélération puissante pour procurer une expérience de conduite fluide, silencieuse et dynamique. Nissan s’est assuré que la transmission d’Ariya était non seulement exceptionnellement silencieuse, mais qu’aucun bruit n’était plus dominant qu’un autre, ce qui se traduit par un habitacle feutré et relaxant, y compris aux places arrière. De plus, le Nissan Ariya est équipé de série de double vitrage pour améliorer encore le silence lors de la conduite.

Les designers ont pu sur ce modèle utiliser toute la longueur de l’habitacle afin de créer un plancher plat offrant un espace de type salon. Sophistiqué, confortable et à la pointe du design, l’intérieur offre aussi un espace généreux pour tous les passagers, digne d’un véhicule de la catégorie supérieure. L’habitacle d’Ariya est ainsi le plus spacieux de son segment. Des sièges ventilés Zero Gravity et de l’espace exceptionnel pour les jambes jusqu’au toit ouvrant panoramique et à la console centrale à réglage électrique, la conception d’Ariya redéfinit l’idée de confort et d’élégance. Les sièges, le volant et la console centrale coulissante électrique sont tous réglables en fonction des préférences du conducteur. Celles-ci peuvent être enregistrées dans les différents profils mémorisés, pour être retrouvées plus facilement par plusieurs conducteurs.

Le Nissan Ariya se distingue par sa console qui coulisse électriquement, donnant au conducteur la possibilité de régler l’accoudoir et de créer un espace supplémentaire. Ce mouvement permet également de positionner de façon parfaitement ergonomique le sélecteur de vitesses et les autres commandes présentes sur la console.

Nissan Ariya, à partir de 47300 €