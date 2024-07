Subaru Solterra : génétiquement modifiée

Subaru, qui n’a jamais été une marque japonaise comme les autres, propose avec le Solterra une sorte de SUV entièrement électrique. Ça, c’est un peu rentrer dans le rang. Mais la marque avait-elle le choix ? Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Une des dernières fois que j’ai essayé une Subaru, c’était, déjà, il y a longtemps (preuve étant qu’il n’y a pas d’essais de Subaru sur ce beau site), et en plus, elle avait un gros aileron bleu, un moteur boxer (4 cylindres à plat) avec un gros turbo et quatre roues motrices, ces solutions techniques étant l’ADN de Subaru. Et, franchement, j’avais adoré ! Ceux qui ont deux doigts de culture automobile se souviennent des WRX STI et du règne de Subaru sur le championnat du monde des rallyes. D’un point de vue plus pragmatique, la marque fait également de jolis scores dans des régions montagneuses (les Alpes, dans le temps, mais aussi en Asie et aux USA) grâce à des breaks à quatre roues motrices à la fiabilité proverbiale. Et voici ce Solterra, sorte de SUV 100 % électrique.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Pour Subaru, tout. Mais en vrai, pas tant que cela : il s’agit en fait de ce que l’on appelle le « badge engineering », puisque ce Solterra est en réalité un Toyota bZ4X (ce nom, franchement !) passé aux couleurs Subaru ; noter que le prochain Lexus RZ en sera également étroitement dérivé. L’intérêt : les solutions technologiques de Subaru en termes d’auto thermiques sont pertinentes, mais chez nous elles sont matraquées par le malus. De fait, avoir une auto 100 % électrique permet de ramener du monde dans les concessions… Le Solterra reste aujourd’hui le seul modèle Subaru vendu en France !

Et sous le capot ?

Le Solterra propose deux moteurs électriques (ce qui en fait, en théorie, un 4×4, ça, c’est encore l’ADN de Subaru), comme le Toyota bZ4X (re !), sauf que ce dernier est également disponible en version avec un seul moteur, ce qui n’est pas le cas du Subaru. Du coup, la puissance est de 218 chevaux et 337 Nm, ce qui est garant de belles performances sur la route (les reprises sont bonnes et le 0 à 100 km/h est donné en 6,9 secondes). Évidemment, aucune version thermique n’est prévue. Toutefois, pour différencier la Subaru de sa cousine Toyota, une version un peu plus vitaminée ferait sens, non ? De son côté, la capacité de recharge est fixée à 150 kW sur les bornes rapides.

Et au volant, ça donne quoi ?

On est un peu surpris de découvrir un petit volant et un tableau de bord en position haute, un peu comme chez Peugeot, sauf qu’ici, l’ergonomie est meilleure. Rien à dire côté info-divertissement : l’écran central est de bonne dimension (12,3’’) et la logique des menus saute clairement aux yeux. Ensuite, on se tourne vers le futur, ce qui évite de verser une larme en se remémorant la sonorité atypique et attachante des anciennes Impreza. Rares sont les SUV électriques à vous plonger dans des émotions fortes et le Solterra n’échappe pas à la règle : le silence, la douceur, la sérénité, tout est là. On apprécie toutefois l’excellent confort (avec les roues de 18 pouces), la bonne insonorisation, la tenue de route précise, le sentiment de bien-être, finalement, que l’on vit au volant de ce Solterra. On apprécie également les quatre modes de freinage régénératif, tout comme le freinage facilement dosable, ce qui n’est pas toujours le cas sur les engins électrifiés. Quelques regrets ? L’absence de planificateur d’itinéraire dans le GPS, une finition qui mixe les bonnes impressions avec quelques zones de plastique dur… Enfin, avec 71,4 kWh de batteries et une consommation qui, hors autoroute, peut se maintenir sous la barre des 20 kWh/100 en étant doux sur l’accélérateur, espérez faire environ un peu plus de 300 kilomètres avant recharge en usage mixte, un chiffre un peu loin, comme souvent, des 465 kilomètres officiels…

Son point fort ?

C’est avant tout de faire en sorte que Subaru, une marque avec une belle histoire et une forte identité, puisse encore exister, même si c’est, pour l’instant, grâce à quelques artifices. Ces considérations mises à part, le Solterra est très agréable dans le cadre d’un usage quotidien !

Le verdict de Stuff

Il ne sera pas facile de se faire une place au soleil, malgré son nom ! Le Solterra permet à Subaru de se rattacher au marché même si celui-ci est très compétitif dans cette gamme de prix. De fait, le tarif du Solterra, un peu élevé à la base, a déjà été abaissé. Une offre en LOA à 499 € par mois achèvera peut-être de convertir les indécis.

Les chiffres clé

Moteur électrique synchrone

Puissance : 218 ch

Couple : 337 Nm

Boîte de vitesse : 1 rapport fixe

Poids : 2010 kilos

Vitesse maxi : 160 km/h

0 à 100 km/h : 6,9 secondes

Conso officielle / de l’essai : 16,1 kWh/100 / 19 kWh/100

Prix : gamme à partir de 48600 €