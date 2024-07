Allez-vous craquer pour un vélo électrique signé DJI ?

Le vélo électrique Amflow PL soutenu par DJI peut offrir 1 000 W de puissance de suralimentation, et le tout pèse moins de 20 kg.

Les vélos électriques sont plus populaires que jamais, offrant une assistance électrique à votre pédalage pour vous aider à moins transpirer. Et DJI, la société à l’origine de certains des meilleurs drones, fait désormais ses débuts en vélo électrique.

DJI estime que sauter dans le train des vélos électriques est un « mouvement naturel ». Pourquoi ? Parce que la technologie de batterie et de moteur que la marque a perfectionnée pour les drones et les cardans est à la hauteur des vélos électriques. Voici le puissant système d’entraînement Avinox, qui fait ses grands débuts dans le nouvel Amflow PL. Il s’agit d’un VTT électrique (e-MTB) qui devrait sillonner les sentiers plus tard cette année.

Ce nouveau système Avinox regorge de technologies que l’on trouve généralement dans les drones et les smartphones. Pour commencer, le cadre du vélo est doté d’un astucieux écran tactile OLED couleur de 2 pouces, qui affiche les données de conduite en temps réel, l’autonomie estimée du vélo et diverses options de configuration vers une application mobile. Il est équipé d’un moteur Avinox à entraînement central et d’une batterie à charge rapide.

Le vélo électrique Amflow PL affiche un impressionnant couple maximum de 120 Nm et 1 000 W de puissance de suralimentation à la demande – parfait pour affronter même les collines les plus difficiles. Le moteur à entraînement central offre une puissance nominale de 250 W et culmine à 850 W. La batterie amovible de 800 Wh offre des capacités de charge rapide, passant de zéro à 75 % en seulement 1,5 heure.

Malgré tout ce punch, l’Amflow PL pèse seulement 19,2 kg, grâce à son cadre en fibre de carbone de 2,27 kg et son système d’entraînement Avinox de 2,52 kg. Il existe quatre modes d’assistance au pédalage, dont un mode automatique qui ajuste la puissance délivrée en fonction de la résistance de conduite. Pour couronner le tout, il existe un port de chargement USB pour vos gadgets, un système de suspension complète de Fox et un cadre pouvant accueillir des roues arrière de 27,5 pouces et de 29 pouces.



L’Amflow PL devrait sortir à la fin de l’année. Selon DJI, le prix se situerait entre 7 000 € et 12 000 €. De quoi se placer en concurrent, demain, des modèles sportifs de Specialized.