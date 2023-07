La position de conduite droite sur les vélos Cowboy avait été demandée par les clients.

Les vélos électriques sont conçus pour soulager l’effort du cyclisme, alors pourquoi voudriez-vous passer votre trajet penché sur votre guidon comme un champion du Tour de France ? La marque belge de vélos électriques Cowboy a pris en compte les commentaires des clients pour le nouveau Cowboy Cruiser, qui offre une position de conduite plus détendue et droite – sans compromettre la conception qui fait tourner la tête et la technologie embarquée étendue pour laquelle ses vélos sont connus.

Le Cruiser a l’air tout aussi furtif que la gamme existante de Cowboy, avec des câbles entièrement intégrés et une batterie amovible intégrée dans le cadre. Seulement ici, il est livré avec une selle plus large et un guidon plus haut et plus incurvé qui vous permet de rouler en position «néerlandaise». Il obtient également un rapport de démultiplication plus élevé, ce qui devrait rendre les balades de loisirs encore plus faciles.

Ce vélo comprend toujours un support de téléphone intégré sur le guidon, qui peut charger sans fil votre combiné pendant que vous roulez. L’application pour smartphone Cowboy gère la navigation, la détection de collision et la protection antivol. L’application n’a été mise à jour que récemment avec l’intégration de Google Maps, apportant la navigation étape par étape (une grande amélioration par rapport au système interne utilisé auparavant) ainsi que la vitesse, la durée de vie de la batterie et les calories brûlées.

L’AdaptivePower fait également sa réapparition, pour ajuster la quantité de jus que le moteur électrique produit en fonction des conditions environnementales. Pensez à une aide supplémentaire sur les pentes raides et moins sur les pentes. Des garde-boue pré-installés devraient également réduire au minimum l’entretien et le nettoyage. ICe pèse 19,3 kg et roule sur des pneus personnalisés de 47 mm résistants aux crevaisons.

Ce Cowboy Cruiser est disponible à la commande dès maintenant, pour 2990 , dans les couleurs noir et sable. Les cyclistes passionnés pourront réserver un essai sur le site Web de Cowboy et en magasin auprès de magasins de vélos indépendants proposant des modèles Cowboy.