Sonoro Meisterstück gen.2 : Le tout-en-un made in Germany

Sonoro audio, marque allemande d’audio de haute qualité, présente son système tout-en-un MEISTERSTÜCK (Gen.2) dans sa version élégante en bois de noyer.

Cette nouvelle génération du fameux MEISTERSTÜCK revisite l’expérience musicale à la maison grâce aux nombreuses sources disponibles mais aussi la possibilité de se connecter à de nombreux appareils externes. La dernière génération du système audio All-In-One MEISTERSTÜCK porte le son, le design et la satisfaction de l’utilisateur à un tout autre niveau.



Le coffret au design emblématique du MEISTERSTÜCK (Gen.2) abrite un puissant subwoofer de 5,25 pouces et quatre haut-parleurs haute performance. Associé à la fonction Dynamic Bass pour une restitution optimisée des basses, le système 2.1 garantit un son incomparable, parfaitement équilibré et puissant. L’amplification est totalement repensée grâce à 5 amplificateurs de classe D avec une scène sonore élargie et une restitution des timbres des instruments encore plus fidèle. La calibration acoustique (uniquement sur iPhone) permet à partir de l’application sonoro d’adapter le son aux spécificités de la pièce (hauteur sous plafond, doubles séjours, …) pour avoir une restitution sonore optimale.



Avec son design fonctionnel, intemporel et pratique, le MEISTERSTÜCK (Gen.2) puise dans l’école de design allemande du BAUHAUS et lui apporte cette dimension emblématique et intemporelle. Le boîtier en bois poli à la main et la façade en aluminium d’un seul tenant, découpée au laser montrent que sonoro a à cœur d’offrir à ses utilisateurs un produit réalisé avec un grand niveau de détails tout en conservant la qualité allemande si bien connue des amateurs d’audio. Ce tout-en-un a été optimisé avec notamment un écran 4 pouces rendant l’utilisation intuitive.



Avec un éventail d’options allant des connexions câblées comme HDMI (eARC), USB-A et USB-C, AUX-in ainsi que l’entrée optique numérique aux normes de connexion sans fil modernes comme WLAN, Bluetooth bidirectionnel, Apple AirPlay ou Chromecast built-in, le MEISTERSTÜCK (Gen.2) offre une flexibilité étonnante et pratique. On y retrouve entre autres : un lecteur CD intégré, la radio FM, numérique et Internet ainsi que plusieurs services de streaming comme Spotify ConnectTIDAL Connect ou Qobuz. Ce choix varié permet de connecter sans effort ses appareils préférés et de profiter d’une expérience musicale de haute voltige.

NOUVEAU Le MEISTERSTÜCK (Gen.2) est disponible dès maintenant chez les revendeurs spécialisés et sur sonoro.com au prix de vente recommandé de 1599 € pour la version en noyer et de 1399 € pour les coloris noir (mat) – noir, blanc (mat) – argent et graphite (mat) – argent. Dimensions : 570 x 262 x 168 mm (l/p/h). Poids : environ 10 kg.