On a testé… L’enceinte nomade Loewe We Hear Pro de Kylian Mbappé

Loewe a signé Kylian Mbappé pour être le visage de sa Hear Pro alors qu’il était en passe de devenir le meilleur buteur du monde. Une partie de la magie de l’as du football français a-t-elle déteint sur cette enceinte Bluetooth prête pour l’extérieur ?

La marque allemande est plus connue pour ses téléviseurs que pour ses enceintes sans fil, mais elle s’en sort avec brio. Cette Loewe Nous. Hear Pro associe autonomie, bandoulière et résistance aux intempéries pour affronter le JBL Xtreme 4, leader de sa catégorie, tout en coûtant considérablement moins cher, à 270 €. Certaines commandes intelligentes sur l’appareil éliminent également le besoin d’une application compagnon. Est-ce que cela en fait l’enceinte à privilégier cet été ?

Conception : totalement tubulaire

Les initiales géantes KM à chaque extrémité de ce haut-parleur cylindrique indiquent clairement que cette We Hear Pro est un effort d’équipe, mais ce n’est pas aussi manifeste que certains croisements et collaborations technologiques vus dans le passé. Du moins pas pour notre échantillon noir; La couleur préférée de KM, le jaune fluo, est tout sauf subtile. La version bleu denim est à mi-chemin entre les deux.

Toutes les trois portent le logo de l’attaquant sur leurs bretelles assorties, mais si vous n’êtes pas un fan de football, vous ne sauriez pas ce qu’il représente. Nous pensions que le tissu de la sangle était un peu rugueux et pas particulièrement haut de gamme, mais il était suffisamment solide pour transporter l’enceinte nomade en toute sécurité. Avec seulement 2,2 kg, c’est une enceinte étonnamment légère pour sa taille. Ne pensez pas que vous devez installer la bandoulière simplement parce que Loewe en inclut une dans la boîte.

La forme en forme de tube est tout à fait moderne et bien loin des enceintes rétro comme l’Orange Box ou le Marshall Kilburn II. Il est enveloppé dans un tissu acoustique qui n’a subi aucune tache ou marque disgracieuse lors de nos tests. Un indice de résistance à l’eau IPX6 signifie que ce n’est pas un problème si vous êtes pris dehors sous une averse de pluie, mais rien ne garantit qu’elle survivra à une immersion complète. Pour les fêtes au bord de la piscine et les sorties à la plage, la JBL Xtreme 4, classé IP67, pourrait être le meilleur choix, même si vous paierez beaucoup plus pour cela.

La We Hear Pro est destinée à être posé horizontalement plutôt que verticalement, pour éviter de bloquer l’un des radiateurs de basses à l’extrêmité. Cela bloque l’accès aux ports USB-C et 3,5 mm, à moins que vous ne l’avanciez un peu. Heureusement, cela ne colore ni n’atténue le son du tout. Vous pouvez donc l’utiliser et charger en même temps.

Fonctionnalités et batterie : aucune app nécessaire

Avec une connectivité filaire en dessous, toutes les autres commandes se trouvent sur le dessus de l’enceinte, contenues dans une longue bande de caoutchouc. Le bouton d’alimentation sert également de bouton lecture/pause, mais les doubles et triples pressions ne sautent pas les pistes.

C’est le curseur de volume et les boutons dédiés aux basses et aux aigus qui font que la We Hear Pro se démarque des autres enceintes Bluetooth. Le curseur de volume réagit à merveille même aux touches les plus légères et met les commandes d’égalisation à portée de main – aucune application pour smartphone n’est requise. Appuyez simplement sur Bass et faites glisser vers le haut ou le bas pour ajouter ou supprimer du punch dans les basses fréquences ; appuyer sur Treble fait la même chose pour les fréquences haut de gamme. C’est tellement plus simple que de saisir votre téléphone chaque fois que vous souhaitez régler l’audio. On s’attend à ce que d’autres marques le copient. On aimerait cependant que les LED soient plus lumineuses ; il est presque impossible de voir la position du curseur à l’extérieur, même par temps couvert.



Le bouton de couplage Bluetooth active également la véritable technologie de couplage multi-appairage sans fil sur mesure de Loewe, qui vous permet de coupler jusqu’à 14 haut-parleurs pour un son remplissant le stade. Nous n’avions qu’un seul appareil pour ce test, et n’avons donc pas pu le tester. De toutes façons, seules les personnes ayant un salaire comparable à celui de Mbappé sont susceptibles d’en avoir autant. On aurait aimé voir Auracast inclus également ; en théorie, cela vous permettra de diffuser sur des haut-parleurs de différentes marques.

Un microphone intégré n’est pas toujours une évidence dans les enceintes Bluetooth de cette taille. On apprécie donc que Loewe en inclue un, même s’il ne peut être utilisé que pour les appels vocaux et ne peut pas réveiller l’assistant vocal de votre téléphone. Les appels passés étaient suffisamment clairs pour ne pas ressentir le besoin de se déconnecter et de prendre son téléphone.

Loewe estime que la We Hear Pro permet jusqu’à 24 heures d’écoute. Cela s’est largement confirmé lors de nos tests, durant plusieurs jours de lecture avant de nécessiter une charge. Un plein de carburant a pris environ deux heures sur le réseau. La batterie n’est pas remplaçable par l’utilisateur comme la JBL Xtreme 4, mais on aime le fait que le port USB-C puisse charger d’autres gadgets lorsque vous avez du jus à revendre.

Qualité sonore : c’est la fête

Loewe a intégré deux haut-parleurs de graves, deux tweeters et deux radiateurs de basses passifs à l’intérieur du We. Hear Pro, avec 100 W d’amplification de classe D. C’est un montant impressionnant, et cela signifie que ce haut-parleur portable devient très fort, bien avant que vous n’atteigniez le maximum du curseur de volume.

Je suis sûr que les fans de musique seront soulagés d’apprendre que Mbappé n’avait aucune influence sur le réglage du son, qui était un effort purement interne. Loewe a opté pour une courbe riche en basses qui fonctionne bien en extérieur ; à l’intérieur, j’ai pensé que cela pourrait être un peu OTT à des volumes plus élevés, selon l’endroit dans une pièce ou sur la surface sur laquelle je l’ai placé. Mais les commandes d’égalisation ont permis de le rappeler immédiatement. Même dans ce cas, on pouvait voir les radiateurs passifs se déplacer, vibrant d’avant en arrière à partir de volumes modérés. Si vous aimez que vos morceaux aient beaucoup de punch, c’est absolument parfait.

Cette enceinte n’a pas la gamme de fréquences la plus large de sa catégorie, ce qui se traduit par des graves légèrement brouillés dans les pistes électroniques. Wicked & Bad de Bob Vylan a également révélé un haut de gamme brillant, avec des voix juste un peu trop pointues. Encore une fois, les commandes d’égalisation peuvent contrôler cela, mais pas complètement. Vous voudrez éviter d’augmenter le volume aussi loin que possible pour obtenir la meilleure expérience d’écoute.

Verdict

Adaptée aux voyages, avec une batterie puissante et un égaliseur facilement réglable, cette Loewe We Hear Pro est parmi les meilleurs enceintes Bluetooth portables.