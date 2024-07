Cupra Born V230 XL : l’e-GTI qui taille la route

Cupra : la bonne idée du groupe Volkswagen, de faire une gamme spécifique qui démontrait que Seat, en bonne ibérique, pouvait avoir le sang chaud. Aujourd’hui, le blason s’émancipe de plus en plus, au point de prendre le rôle principal. Et cette version upgradée de la Born est plus séduisante que jamais, avec son autonomie record.

C’est quoi ?

Pour schématiser un peu, la Born est une version plus sexy et plus sportive de la Volkswagen ID.3. Ces autos électriques ont les mêmes proportions, mais de multiples détails rendent la Born un rien plus séduisante. Entre les coloris, le design des jantes, le châssis un peu surbaissé (de 15 mm à l’avant et de 10 mm à l’arrière par rapport à une ID.3), la Born parle plus naturellement aux amateurs de dynamisme, il suffit pour cela de se trouver à côté d’une ID.3 dans le trafic pour mesurer la différence. Bien joué, les ingénieurs de Cupra, car la base technique est identique. D’une manière générale, la stratégie de Cupra de faire des autos stylées et abordables est payante : avec plus de 230 700 autos livrées en 2023, Cupra connaissait une croissance de 50,9 % par rapport à 2022. Et quand on voit le plan produit, cette tendance est appelée à se confirmer… quitte à faire de l’ombre à Seat.

Qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Nous avions essayé la Born par le passé, dans sa version disponible au lancement, soit avec le moteur électrique de 204 chevaux et la batterie de 58 kWh. Et nous avions aimé. Désormais, la Cupra Born voit son moteur passer à 230 chevaux grâce à une fonction boost, tandis que la version de base (59 kWh) se voit doublée d’une, que nous avions à l’essai, qui offre plus d’autonomie avec ses 77 kWh. Enfin, très bientôt, la Born, conformément au blason sportif qui est propre à Cupra, sera proposée avec un moteur de 325 ch et 525 Nm, et une batterie de 79 kWh. De même, on note quelques évolutions à l’intérieur avec l’info-divertissement encore amélioré, avec un écran qui passe de 10 à 12,9 pouces.

Et sous le capot ?

Un moteur électrique, donc, et plus que cela. Notez par ailleurs que si vous êtes propriétaire d’une Cupra « VZ5 » à moteur 5 cylindre en ligne, qu’il faut la conserver, car cette motorisation a disparu du catalogue. Pour revenir à notre Born, la grande batterie de 77 kWh promet une autonomie record de 550 kilomètres, selon le cycle d’homologation, ce qui est un record pour une auto de ce gabarit ! Et elle accepte jusque 170 kW en recharge rapide, ce qui là aussi une très bonne valeur.

Et à conduire, c’est comment ?

C’est très bien. On retrouve les spécificités ergonomiques de l’ID.3 : nul besoin d’insérer une clé de contact pour démarrer, on prend place à bord, on tourne le sélecteur de vitesse sur Drive et zou ! L’ergonomie est toujours un peu trop tactile, même si l’on s’y fait ; le groupe VW a promis de revenir en arrière sur ce point. Ensuite, on découvre de fort jolis sièges baquet, confortables, au bon maintien. La finition souffle le chaud et le froid, entre quelques plastiques durs et de jolies touches cuivrées çà et là. En ville, la douceur et la sérénité propres aux voitures électriques sont au rendez-vous ; malgré le châssis plus sportif que celui de l’ID.3 et le diamètre de roues à la vocation plus sportive, le confort reste au rendez-vous, l’excellent rayon de braquage se charge du reste. Sur la route, la Born conserve un châssis sûr et précis, à défaut d’être totalement joueur, malgré une direction au calibrage plus direct que sur une ID.3. Les grosses batteries sont responsables d’un poids en hausse d’une centaine de kilos, mais les 30 chevaux supplémentaires du moteur électrique permettent toutefois d’abaisser le 0 à 100, qui passe de 7,3 secondes sur la version 204 ch à 7 sur celle-ci. La vitesse de pointe reste toutefois limitée à 160 km/h, ce qui est suffisant sur une auto électrique, non ?

Son point fort ?

Il n’y a que 900 € d’écart entre cette Cupra Born V230 L (batterie 59 kWh) et celle que la dénomination interne appelle XL (77 kWh) : une différence insignifiante au regard du gain d’autonomie et de tranquillité d’esprit qu’apporte cette version.

Le verdict de Stuff

Non, l’auto électrique n’est pas vouée à être terne et sans saveur. La touche Cupra rend cette Born plutôt sexy et très agréable au quotidien. L’autonomie apportée par la grande batterie, soit près de 500 km en usage urbain et encore 300 sur autoroute permet là aussi d’en profiter sans stress. Enfin, le tarif est plutôt bien placé par rapport à la concurrence.

Les chiffres clé

Moteur : électrique synchrone à aimants permanents

Puissance : 230 ch

Couple : 310 Nm

Transmission : continue

Vitesse max : 160 km/h

0 à 100 km/h : 7 s

Poids : 1945 kilos

Consommation officielle / de l’essai : 15,9 KWh/100 / 17,4 kWh /100

Gamme Cupra Born à partir de 39090 €, version d’essai à partir de 39990 €