Ultimate Ears Everboom, destination l’été !

Lancé juste à temps pour l’été, l’Everboom est conçue pour faire face à tout ce que vous lui proposez.

Ultimate Ears n’est pas opposé aux enceintes Bluetooth occasionnelles – en fait, mme en a beaucoup. La toute nouvelle Everboom à 250 € s’insère dans le milieu supérieur de la gamme, lancée juste à temps pour l’été. Elle est conçue pour faire face à tout ce que vous lui proposez – elle est robuste, à la fois étanche à la poussière et à l’eau (indice IP67). . Et en plus, elle flottera ! C’est une astuce plutôt astucieuse, même si Ultimate Ears l’a déjà déployée. De plus, il y a un mousqueton pour que vous puissiez l’accrocher facilement à votre sac à dos.

Elle n’est absolument pas en reste sur le plan audio non plus, avec un énorme son à 360 degrés. La durée de vie de la batterie devrait également être impressionnante – jusqu’à 20 heures. Un bouton Outdoor Boost renforce les basses et pousse le son au maximum pour les fêtes et autres activités de plein air.

La société a également mis à jour ses autres enceintes avec de nouveaux matériaux et couleurs recyclés : la compacte Wonderboom, la Boom de taille moyenne et la Megaboom au son énorme (portant désormais toutes le suffixe « 4 »). Tous sont désormais chargés via USB-C. Il existe également une nouvelle mise à jour de l’application UE Boom appelée Megaphone. Cela transforme votre smartphone et votre haut-parleur UE en mégaphone. Ce sera formidable pour s’assurer que tout le monde sache que les hamburgers sont sur la table.