Logitech Astro A50 X, le casque idéal pour console et PC

Écoute simultanée de PS5, Xbox et PC, aucun échange de câble requis…

Si vous partagez votre temps de jeu sur plusieurs consoles et/ou un PC de jeu, même les meilleurs casques de jeu peuvent vous obliger à fouiller dans les câbles USB ou à échanger des dongles avant de pouvoir vous asseoir pour jouer. Ce ne sera pas un problème pour l’Astro A50 X : la station de base intelligente de ce casque complet fait tout cela pour vous en appuyant sur un seul bouton.

Grâce à la nouvelle technologie PlaySync de la société, l’Astro A50 X devient un intermédiaire pour les signaux HDMI de la console. Il transmettra une image 4K/120p à votre téléviseur et prendra en charge les tâches audio pendant que vous portez le casque. Une fois connecté à la station de base, le son est également envoyé à votre téléviseur.

Deux entrées HDMI 2.1 et deux connexions USB vous permettent de connecter simultanément une PS5 et une Xbox Series X, puis de basculer entre elles avec un bouton sur le casque ; l’entrée vidéo change en même temps, vous n’aurez donc pas besoin de changer de chaîne de télévision. Une troisième connexion USB-C gère ensuite l’audio du PC – pratique si votre moniteur de jeu ne fonctionne bien qu’avec DisplayPort

Le casque lui-même offre 24 heures de temps de jeu entre les déplacements à la station de base pour le chargement, dispose d’un Bluetooth intégré et d’un mixage double pour que vous puissiez le coupler à une Nintendo Switch ou à un autre ordinateur de poche de jeu, ainsi qu’un microphone sur tige avec 16 bits. , la liaison montante 48 kHz, selon Astro, est une « qualité de diffusion ». Le tout est également composé d’au moins 35 % de contenu recyclé post-consommation.

Sur le plan sonore, l’A50 X utilise des haut-parleurs dynamiques de 40 mm en graphène ultra-léger. Ceux-ci sont plus petits que ceux de 50 mm du Logitech G Pro X 2, mais promettent tout de même un niveau de fidélité sonore que vous n’obtiendrez tout simplement pas avec d’autres casques de jeu. Vous pouvez régler des égaliseurs séparés pour les écouteurs et le microphone à l’aide du logiciel de bureau G-Hub de la société mère Logitech ou de l’application compagnon pour smartphone.

L’Astro A50 X sera disponible aux États-Unis le 20 décembre, directement depuis Logitech, et chez nous début 2024. Attendez-vous à payer environ 380 $, en couleur noir ou blanc.