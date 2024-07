CMF by Nothing vend 100 000 nouveaux smartphones en 3 heures

CMF, la seconde marque de l’entreprise technologique londonienne Nothing, a récemment lancé CMF Phone 1, CMF Watch Pro 2 et CMF Buds Pro 2. Le premier jour de vente (vendredi 12 juillet), la société a atteint les 100 000 unités de CMF Phone 1 vendues en seulement 3 heures. À titre de comparaison, il a fallu 24 heures à Nothing pour atteindre ce chiffre de vente pour le Phone (2a) en mars 2024.



Akis Evangelidis, cofondateur de Nothing, a déclaré : “Après l’incroyable succès du Phone (2a) en mars, le CMF Phone 1 est une bouffée d’air frais dans un segment de valeur stagnant qui a vu plus ou moins les mêmes choses ces dernières années et qui a souvent été négligé. S’appuyant sur l’innovation et la force du design de Nothing, le CMF Phone 1 apporte quelque chose d’unique, d’amusant et de fonctionnel, tout en offrant une excellente expérience à l’utilisateur.”

“Les ventes ne sont jamais l’objectif final mais le résultat de la fabrication de produits formidables aimés par les utilisateurs, et nous ne pourrions pas être plus reconnaissants de l’accueil du public et de l’obtention de ce résultat record dès le premier jour de vente. Nous remercions la communauté Nothing, les partenaires et les investisseurs pour tout le soutien qu’ils nous ont apporté jusqu’à présent et nous sommes impatients de continuer à rendre la tech à nouveau fun !”

Le CMF Phone 1 est vendu à partir de 239 euros et présente une conception modulaire innovante qui permet aux utilisateurs d’exprimer leur personnalité grâce à des coques interchangeables de différentes couleurs, matières et finitions. Il permet également aux utilisateurs d’apporter plus de fonctionnalités à leurs appareils grâce à des accessoires amovibles dédiés, notamment une lanière, un porte-carte et un support. CMF Buds Pro 2 et CMF Watch Pro 2 sont les produits audio et smartwatch de deuxième génération de la sous-marque.