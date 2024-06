Une Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro bleu ardoise pour l’été

La nouvelle couleur de la populaire montre intelligente Wear OS permet aux amateurs d’activités de plein air de suivre leurs aventures estivales.

Mobvoi, le principal fournisseur d’AIGC et créateur des bien-aimées smartwatches TicWatch, lance aujourd’hui la TicWatch Pro 5 Enduro dans un nouveau coloris bleu ardoise. Juste à temps pour les aventures estivales et les excursions en plein air, cette nouvelle option de couleur s’intègre aussi bien dans les environnements urbains que dans les paysages escarpés, offrant aux utilisateurs de la TicWatch une couleur supplémentaire à choisir et à incorporer dans leur routine quotidienne.

La TicWatch Pro 5 Enduro, qui a été lancée en mai dernier dans une finition obsidienne noire, offre maintenant une option bleu ardoise sophistiquée pour ceux qui préfèrent l’accessoiriser avec une touche de couleur. Cette nouvelle couleur rehausse l’esthétique de la montre, ce qui en fait un accessoire élégant pour toute une série d’activités estivales.

Conçue pour l’endurance et la durabilité, la TicWatch Pro 5 Enduro répond aux besoins des aventuriers de l’extérieur tout en étant sophistiquée dans la vie de tous les jours. La montre est dotée d’une batterie longue durée, qui dure jusqu’à 90 heures en mode intelligent et jusqu’à 45 jours en mode essentiel. Son écran en verre saphir résistant aux rayures garantit une visibilité cristalline, et la montre est certifiée US-MIL-STD 810H avec une résistance à l’eau de 5ATM. Les applications améliorées TicExercise et TicHealth permettent un suivi avancé de la condition physique et permettent aux utilisateurs de surveiller les entraînements, la fréquence cardiaque, les niveaux d’oxygène dans le sang et bien plus encore. Une navigation complète est assurée avec la technologie multi-GNSS intégrée et un baromètre. Alimentée par Wear OS by Google™, la montre offre une intégration transparente avec Google Maps, Google Pay et une suite d’autres apps essentielles.

La TicWatch Pro 5 Enduro en ardoise est désormais disponible sur Mobvoi.com/fr et Amazon à partir de 329 euros.