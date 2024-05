Le Chinois Xpeng Motors arrive sur le marché français

Xpeng Motors présente ses deux premiers modèles commercialisés localement, le G9 (déjà disponible en pré-commande) et le G6 – 100% électriques.

Le modèle G9 se distingue dans l’industrie automobile par son innovation technologique exceptionnelle, sa qualité de construction rigoureuse et la charge ultra rapide de sa batterie. Ces caractéristiques lui permettent de se démarquer au sein de sa gamme. Grâce à la conception même du G9, pour laquelle une attention particulière a été portée aux détails et à la performance, le SUV offre une expérience de conduite incomparable et une fiabilité sans égal.

Le SUV G9 est disponible en trois versions : Autonomie standard et Grande autonomie à propulsion ainsi qu’une version Performance à 4 roues motrices.

Le SUV long de 4,90 mètres est disponible avec des capacités de batterie de 78,2 ou 98 kWh et des performances allant de 230 kW (312 ch) pour les versions à propulsion arrière à 405 kW (550 ch) pour la version intégrale. La version AWD Performance accélère de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes.

Les autonomies pour le G9 à propulsion arrière sont de 460 km et 570 km, respectivement, et la version Performance à 4 roues motrices atteint 520 km. Grâce à une puissance de recharge de 300 kW et à une technologie de 800 volts, le G9 se recharge de 10% à 80% en seulement 20 minutes.

Prix de vente conseillés :

Autonomie standard – 59 990 €

Autonomie étendue – 63 990 €

Performance – 73 990 €

Depuis le 15 mai, les clients peuvent réserver un essai et pré-commander le SUV G9 auprès des 15 concessionnaires XPENG : https://www.xpeng.com/fr/g9#test-drive