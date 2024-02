L’étui Clicks Creator Keyboard vous permettra de taper comme en 2010

Clicks Creator Keyboard ajoute un clavier physique à votre iPhone.

En 2010, lorsque la clé du bonheur était un double arc-en-ciel dans le ciel et que Insane Clown Posse faisait en sorte que tout le monde se demande comment fonctionnent les aimants, les téléphones dotés de claviers physiques faisaient fureur – et le clavier Clicks Creator vous ramène cette époque.

Si vous avez déjà souhaité que votre iPhone 14 Pro, 15 Pro ou 15 Pro Max soit plus BlackBerry, cette coque y ajoute un QWERTY complet. Il y a un connecteur Lightning ou USB-C à l’intérieur, donc lorsque vous glissez votre iPhone dans la gaine en caoutchouc, il tire l’énergie nécessaire de la batterie de votre téléphone plutôt que d’en avoir besoin.

iOS traitera les clics comme n’importe quel autre accessoire de clavier physique, de sorte que le QWERTY à l’écran n’apparaîtra plus lorsque vous devrez taper quelque chose, libérant ainsi de l’espace sur l’écran de votre téléphone. Il déverrouille également les différents raccourcis désormais intégrés à iOS, vous disposerez donc de nouvelles façons de naviguer sur votre téléphone qui ne sont pas disponibles sans clavier connecté.

Le clavier Clicks Creator prend également en charge le chargement sans fil et dispose même d’un rétroéclairage lorsque vous tapez des textes épiques dans l’obscurité. N’oubliez pas de faire une pause pour jouer occasionnellement à Angry Birds. Sans cela, nous ne serions pas en 2010.

Bien sûr, avoir votre téléphone à l’intérieur le rend beaucoup moins portable (la version 15 Pro Max mesure plus de 20 cm), mais si vous êtes le genre de personne qui dénigre plus que de simples textes et tweets sur son iPhone, cela pourrait être un prix qui vaut la peine d’être payé. son prix est de 139 $ pour les versions iPhone 14 Pro et 15 Pro, tandis que le plus grand 15 Pro Max vous coûtera 20 $ de plus.