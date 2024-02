Le système d’enceintes sans fil KEF LSX II LT a pitié de votre compte bancaire

Dépensez moins avec cet ensemble d’enceintes actives plus abordables de KEF

« Abordable » est un terme très relatif. Pour un milliardaire, construire une fusée en or 24 carats alimentée au champagne, la remplir de diamants de la taille d’un pudding du Yorkshire et la propulser dans l’espace est abordable. Mais pour le reste d’entre nous, quelques centaines de livres peuvent faire exploser le budget. – et c’est pourquoi le KEF LSX II LT devrait faire le bonheur de votre carte de crédit.

Ce système de haut-parleurs sans fil, qui coûte 999 € de moins que le LSX II standard, utilise le même réseau de pilotes Uni-Q de 4,5 pouces de 11e génération, chaque haut-parleur abritant 100 W de sa propre amplification de classe D.

Le KEF LSX II LT fonctionne également sur la même plate-forme W2. Il existe donc de nombreuses façons de les alimenter avec vos morceaux préférés, notamment AirPlay 2, Chromecast, Spotify Connect et Bluetooth 5.0, avec prise en charge de fichiers jusqu’à 24 bits/ 384 kHz, ce qui signifie qu’il y a vraiment très peu de compromis ici. Contrairement au LSX II classique, les LT doivent être connectés ensemble par un câble USB-C, mais celui que vous recevez dans la boîte mesure huit mètres de long et seul le maître le haut-parleur a besoin d’un câble d’alimentation. Il y a également une prise HDMI ARC à l’arrière, vous pouvez donc les utiliser avec votre télé, tandis qu’une connexion pour caisson de basses convient à ceux qui recherchent plus de basses.

Vous pouvez contrôler la lecture, modifier les paramètres ou configurer un système multiroom avec un autre kit LS Wireless à l’aide de l’application KEF Connect, mais il est également livré avec une petite télécommande qui ne gère que les bases.

Vous n’avez pas autant d’options de couleurs que le LSX II – juste gris graphite, blanc pierre et vert sauge – mais cela change des finitions en bois ennuyeuses que vous obtenez habituellement avec les équipements hi-fi. Vous pouvez acheter une paire chez KEF maintenant pour 999 €, il ne vous reste plus qu’à décider pour quoi vous allez dépenser les 300 € que vous n’aurez pas dépensé.