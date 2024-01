Les meilleurs smartphones de 2024

Des modèles abordables aux nouveaux produits phares et autres téléphones pliables, les téléphones à venir ne manquent pas à l’horizon.

Vous aimez suivre chaque lancement de smartphone ? Votre agenda doit être chargé. Des téléphones abordables aux nouveaux produits phares en passant par les pliables, de nombreux nouveaux téléphones brillants arriveront en 2024 – voici notre guide des meilleurs téléphones qui devraient atterrir au cours des douze prochains mois.

Nous avons rassemblé ci-dessous les versions confirmées, les lancements probables et les rumeurs de révélations pour l’année, afin que vous puissiez garder vos connaissances sur les smartphones bien en avance. Nous avons également résumé les principales annonces de smartphones des derniers mois, avec des liens vers nos critiques des gros frappeurs. Notre liste régulièrement mise à jour contient tous les meilleurs téléphones à venir que nous nous attendons à voir.

Dernier lancement : OnePlus 12

Après le lancement du OnePlus Open, toute l’attention s’est tournée vers le OnePlus 12. Le produit phare grand public de la société a officiellement fait ses débuts en Chine début décembre 2023 et devrait être lancé à l’échelle mondiale en janvier 2024.

Sur le plan matériel, il s’agit d’un véritable produit phare, avec un processeur Snapdragon 8 Gen 3, jusqu’à 24 Go de mémoire et 1 To de stockage. L’écran AMOLED de 6,82 pouces a une luminosité maximale ridicule de 4 500 nits, et l’énorme batterie de 5 400 mAh peut gérer une charge filaire de 100 W ou des recharges sans fil de 50 W.

Tous les meilleurs smartphones que nous attendons bientôt



Apple iPhone série 16

Celui que tous les fans d’Apple attendront. La gamme iPhone 16 sera presque certainement dévoilée début septembre 2024, proposant plusieurs tailles et au moins une variante Pro. Il y a peu d’informations disponibles pour le moment, à part qu’Apple va apparemment se lancer dans l’IA cette année – tout comme le reste du monde de la téléphonie.

Une nouvelle génération de processeur Apple semble probable, tout comme une nouvelle version d’iOS. Nous espérons également que le téléobjectif 5x de l’iPhone 15 Pro Max se retrouvera sur l’iPhone 15 Pro, plus convivial. Cependant, septembre 2024 semble loin pour le moment. La gamme d’iPhone 15 est aussi bonne qu’elle peut l’être.





Nothing Phone 3

Le troisième smartphone de Nothing n’est qu’une simple rumeur pour le moment. La jeune entreprise a envoyé des invitations pour un événement en février lors du Mobile World Congress 2024, mais la rumeur dit qu’il est peu probable qu’un combiné soit révélé – attendez-vous plutôt à une confirmation officielle de son existence, et peut-être aux premiers détails matériels.

Il serait logique que le nouveau téléphone soit un modèle d’entrée de gamme, remplaçant éventuellement le Phone 1 dans la gamme. Cela fera deux ans qu’il existera en juillet. Le Phone 2 haut de gamme a probablement encore une année de vie avant de devoir être mis à niveau. Les images déposées par le brevet font allusion à un design très similaire – éclairage arrière transparent et glyphe – à la gamme Nothing actuelle. Même le nom est un mystère ; certains ont suggéré Nothing Phone 3, tandis que d’autres pensent que ce sera Nothing 1a. Nous nous attendons à ce que Nothing continue à vendre le Phone 2 dans un avenir prévisible, et il se classe parmi les meilleurs milieu de gamme du marché.



Samsung Galaxy S24

Le trio de téléphones Galaxy S de Samsung reste l’un des smartphones les plus populaires ne portant pas de badge Apple. Les S23, S23+ et S23 Ultra de cette année n’étaient pas des pas de géant par rapport à la génération précédente, donc l’espoir est grand que Samsung sorte quelque chose de spécial du sac pour 2024. Une révélation en janvier est attendue, sur la base des rumeurs – dans environ un mois. plus tôt que d’habitude.

Actuellement, nous misons sur un S24 Ultra en titane, pour suivre le rythme de l’iPhone 15 Pro. Les S24 et S24+ devraient s’en tenir à l’aluminium. L’appareil photo ne fera peut-être pas l’objet d’une refonte majeure, et il est possible que Samsung revienne à une stratégie à deux puces. Cela pourrait signifier que les États-Unis obtiennent du matériel Qualcomm, tandis que d’autres pays obtiennent des combinés alimentés par Exynos. Les deux devraient se concentrer sur l’IA, qui sera certainement le sujet brûlant de 2024.

Vous n’avez pas envie d’attendre aussi longtemps pour un nouveau combiné ? La gamme S23 est toujours très percutante, avec des appareils photo fantastiques et une autonomie de batterie très respectable pour un téléphone phare.

Asus ROG Phone 8

Nous envisageons un délai d’exécution inhabituellement rapide pour le dernier smartphone convivial d’Asus. L’arrivée des processeurs Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm a bouleversé le calendrier habituel de l’industrie téléphonique, il ne s’écoulera donc que six mois entre les générations de téléphones ROG. Asus a confirmé qu’il dévoilerait le nouveau téléphone au CES de Las Vegas en janvier 2024, même s’il n’est pas clair s’il sera mis en vente immédiatement dans tous les territoires.

Quoi qu’il en soit, nous nous attendons au même matériel, y compris des accessoires de refroidissement actif pour garder les composants au frais pendant que vous jouez pendant des heures. Certaines LED colorées ou un panneau arrière OLED ajouteront probablement une touche gamers, et l’écran et la batterie seront sûrement suffisamment grands. Tout comme le prix – le ROG Phone 7 Ultimate de cette année reste l’un des téléphones non pliables les plus chers du marché.

Xiaomi 14

Xiaomi dévoile généralement ses smartphones de nouvelle génération en décembre, la Chine, son pays d’origine, les recevant en premier avant un déploiement mondial au printemps de l’année suivante. 2023 brise cette tendance, la société annonçant ses mobiles de nouvelle génération lors du sommet annuel Snapdragon du fabricant de puces Qualcomm en octobre.

La raison ? Il s’agit de l’un des premiers téléphones dotés d’un nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 3, qui apporte une incroyable intelligence artificielle sur l’appareil ainsi que des performances, une efficacité et une intelligence de caméra améliorées. Bien entendu, la Chine était toujours en première ligne, le reste du monde devant probablement suivre début 2024, nous la gardons donc dans cette liste pour le moment.

Il y aura deux versions : les Xiaomi 14 et 14 Pro. Aucun mot sur un Xiaomi 14 Ultra encore plus premium pour l’instant. Le Pro atterrira avec un cadre en titane semblable à celui de l’iPhone 15, ce qui devrait permettre de gagner du poids. Les deux disposent d’écrans avec une luminosité maximale de 3 000 nits, ce qui est supérieur à n’importe quel téléphone en vente actuellement ; il y a une dalle de 6,36 pouces sur le Xiaomi 14 et un écran de 6,73 pouces sur le Xiaomi 14 Pro. Les deux ont des taux de rafraîchissement de 120 Hz. Chacun dispose d’un trio de caméras arrière, mais le Pro ajoute des fonctionnalités intelligentes à ouverture variable pour aider dans des conditions de faible luminosité. Leica est également de nouveau à bord pour nous aider. Ils exécutent un nouveau skin HyperOS sur Android 14. Attendez-vous à un lancement mondial en février.

D’ici là, vous pouvez toujours vous procurer un Xiaomi 13 ou un Xiaomi 13 Pro – les deux font partie des meilleurs téléphones du marché en matière de photographie.

Honor Magic 6 Pro

Autre smartphone à venir confirmé au Snapdragon Summit de Qualcomm, le Honor Magic 6 Pro finira par arriver avec un processeur Snapdragon 8 Gen 3 à l’intérieur. Il utilisera cette puce pour proposer une « Magic Capsule », une capsule d’information de suivi oculaire en haut de l’écran qui semble en partie inspirée de la Dynamic Island d’Apple.

D’autres spécifications doivent encore être confirmées (le téléphone ne devrait pas arriver avant le Mobile World Congress en février, au plus tôt), mais nous parions que la photographie restera un élément clé de l’offre. Un capteur principal de 1 pouce et un téléobjectif puissant sont les deux plus grandes rumeurs du moment. Le Magic 5 Pro est toujours parmi les meilleurs appareils photo de téléphone et peut être acheté pour moins que le prix conseillé dès maintenant.