Eastpak et Back to the Future sont de retour !

C’est dans les années 1980 qu’Eastpak a fait une entrée fracassante sur le marché mondial devenant une marque incontournable lifestyle. A la même période, un certain Marty McFly, devient le héros d’une génération avec le film “Retour vers le Futur”. Et comme tous les « cool kids » de cette génération il porte dans de nombreuses scènes du film original d’Universal Pictures et Amblin Entertainment, un sac à dos Eastpak.

Cette collection capsule rend hommage à l’héritage des années 80, qui signe

son grand retour. Trois produits au style rétro-vintage se déclinent dans deux coloris : un

bordeaux classique qui se démarque par ses détails en cuir et un imprimé flashy

inspiré de l’illustration “hoverboard” futuriste présentée dans le second volet du

film.

Eastpak réinterprète le fameux Padded Pak’r dans deux styles emblématiques. La première version est une véritable réplique du modèle porté dans le film : tissu bordeaux en poly/coton, finitions en cuir véritable, sangle en motif chevron et ornements métalliques. Le deuxième, le Padded McFly s’inspire de l’illustration “hoverboard” futuriste présentée dans le second volet du film. La collection Eastpak x Back to the Future est dotée des logos co-brandés et de la célèbre machine à remonter dans le temps « La DeLorean » du blockbuster.

Le Duffelson Eastpak se démarque par son style vintage. Ce sac de voyage pourrait être tout droit sorti des années 80, parfait pour accueillir le mythique hoverboard de la trilogie ou même un simple skateboard. Remis au goût du jour, ce modèle porte les logos d’Eastpak et de Back to the Future, ainsi qu’un imprimé spécial de la machine à remonter le temps « La DeLorean ».

Enfin, le modèle Hoverpack est un nouveau modèle exclusif crée pour accueillir l’hoverboard futuriste du volet 2 de la saga. Ses sangles velcro à boucle métallique s’adaptent également à un skateboard ou un snowboard ordinaire.