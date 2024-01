Le nouveau videoprojecteur lifestyle de LG est un véritable objet d’art

Avec une qualité d’image haut de gamme et des couleurs et contrastes intenses, le LG CineBeam Qube 4K transforme n’importe quel espace intérieur en salle de cinéma.

LG présente un nouveau vidéoprojecteur Lifestyle le LG CineBeam Qube (HU710PB). Design, compact et léger, il est également muni d’une poignée pivotant sur 360 degrés. De quoi en faireun élégant accessoire intérieur, son look minimaliste apportant une touche de modernité sophistiquée à la pièce.



Bien qu’il s’agisse de l’un des vidéoprojecteurs les plus petits du marché, le LG CineBeam Qube est capable de projeter des images de résolution 4K UHD (3840 x 2160) mesurant jusqu’à 120 pouces. Grâce à une source lumineuse laser RGB et à l’utilisation des technologies de pointe de LG pour l’amélioration de l’image, le nouveau modèle produit des images claires et nettes, avec un niveau de contraste de 450 000:1 et une couverture à 154 % de la gamme de couleurs DCI-P3.

« Idéal pour les petits et les grands espaces, le LG CineBeam Qube est un vidéoprojecteur Lifestyle présentant toutes les qualités recherchées par les clients en quête d’une nouvelle solution de projection », expique YS Lee, Vice-président et responsable IT de la division Business Solutions chez LG Electronics. « La nouvelle gamme de vidéoprojecteurs LG offre tout un choix d’appareils Lifestyle polyvalents qui s’intègrent à la perfection dans l’espace et créent une expérience de visualisation immersive et cinématographique. »



La précision des couleurs du CineBeam Qube permet de projeter les films et autres contenus tels que leurs auteurs les ont imaginés, avec des couleurs denses et des noirs profonds qui donnent de la profondeur et de l’éclat à chaque scène. Le vidéo projecteur 4K haut de gamme de LG est en outre livré avec la fonction Auto Screen Adjustment, qui optimise automatiquement l’emplacement et la taille de l’image pour une expérience de visualisation optimisée.



Le CineBeam Qube fonctionne avec le LG webOS 6.0, ce qui permet à l’utilisateur un contrôle intuitif et un accès facile à une sélection de services de streaming, parmi lesquels Netflix, Disney+, Prime Video et YouTube1. Lorsqu’il n’utilise pas son vidéoprojecteur pour regarder des contenus, l’utilisateur peut activer sa fonction Image Mapping pour projeter des images numériques captivantes et créer une ambiance dans la pièce.