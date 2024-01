Stuff Gadget Awards 2023 : voici notre gadget de l’année

Quel produit a été sacré roi des gadgets 2023 ? Il est temps de dévoiler la crème de la crème.

Il se peut que l’époque des grands progrès annuels de l’iPhone soit derrière nous, mais malgré cela, Apple parvient encore à trouver des moyens d’améliorer son smartphone emblématique d’année en année.

Le nouvel Apple iPhone 15 Pro Max arbore un nouveau boîtier en titane plus léger et légèrement plus fin sans compromettre sa résistance ; un bouton d’action configurable par l’utilisateur ; une série d’améliorations de l’appareil photo, notamment un zoom optique 5x sur le téléobjectif ; le dernier processeur A17 Pro ; et, oui, ce port USB-C attendu depuis longtemps, ouvrant la voie à des vitesses de transfert nettement plus rapides pour s’adapter aux flux de travail des vidéastes et photographes professionnels.

Toutes ces améliorations ne sont pas révolutionnaires, bien sûr, mais l’effet cumulatif est formidable : il s’agit d’un téléphone avec de la puissance à revendre, une magnifique gamme d’appareils photo, un bel écran (bien qu’inchangé) et une connectivité rapide et flexible. C’est une technologie au top et le meilleur gadget de cette année.