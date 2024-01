CES 2024 : TCL dévoile la plus grande TV QD-Mini LED au monde

TCL, leader de l’électronique grand public et deuxième marque mondiale de téléviseurs, propose un stand immersif sur le CES 2024.

Elle y présente sa technologie d’affichage révolutionnaire, ses solutions de divertissements avancés, ses appareils nouvelle génération et son écosystème dédié à la maison intelligente, prêts à révolutionner la façon dont les utilisateurs du monde entier interagissent avec la technologie de demain.

Repoussant toujours les limites de l’innovation, TCL y a présenté un écran Mini LED de 115 pouces, ainsi qu’un éventail d’appareils dédiés à la maison, de technologies mobiles révolutionnaires et d’autres innovations en matière d’affichage.

Frédéric Langin, directeur commercial chez TCL Electronics Europe , a déclaré : “Nous sommes ravis de participer à la plus grande conférence mondiale consacrée à l’innovation, qui a pour objectif de redéfinir la façon dont nous vivrons à l’avenir. Chez TCL, nous sommes non seulement fiers de prédire les tendances de demain, mais de les façonner activement. Nos innovations dans le domaine du Mini LED ouvrent la voie à l’expérience de divertissement à domicile la plus immersive et la plus accessible jamais conçue, tandis que notre écosystème avancé dédié à la maison intelligente permet un environnement de vie plus intuitif, plus connecté et plus confortable pour tous. TCL est un acteur majeur du marché européen de l’électronique grand public et cela depuis de nombreuses années. Nous sommes aujourd’hui la deuxième marque en France, la troisième en République tchèque, en Slovaquie et en Suède, et la cinquième dans la majorité des pays d’Europe. TCL s’efforce d’apporter une valeur ajoutée à ses clients en leur donnant un accès abordable à une technologie de pointe destinée à améliorer leur vie quotidienne.”



Plus que jamais, les utilisateurs optent pour des écrans de télévision ultra-grands, grâce aux nombreux avantages qu’ils offrent en matière de visionnage cinématographique, de jeux immersifs et d’expériences sportives réalistes. TCL avait dévoilé sa dernière gamme de téléviseurs QD-Mini LED géants à l’occasion de l’IFA 2023. TCL est par ailleurs partenaire officiel de la Fédération Française de Rugby (FFR) et de ses Équipes de France à XV et à 7, des équipes nationales de football de l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, de la République Tchèque et de la Slovaquie.



TCL a également annoncé sur le cES ses dernières innovations. NXTPAPER 3.0, la dernière génération de la technologie d’affichage pionnière de TCL optimisée pour les yeux humains, démontre l’engagement de TCL à améliorer l’expérience utilisation grâce à une technologie avancée de soin des yeux qui procure une sensation de lecture similaire à celle d’un livre. TCL a également présenté une gamme élargie de tablettes et une nouvelle ligne de smartphones de la série 50 avec plus de choix NXTPAPER et 5G, affirmant son engagement à démocratiser la 5G et à développer des technologies qui s’intègrent harmonieusement dans notre vie quotidienne.