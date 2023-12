La nouvelle série d’enceintes Klipsch Music City, parfaites pour les fêtes

Les nouvelles enceintes de Klipsch rendent hommage aux célèbres villes musicales américaines, tout en offrant la haute qualité audio de la marque.

La nouvelle série d’enceintes Bluetooth Klipsch Music City est un trio conçu pour apporter l’âme des villes musicales américaines dans votre salon – ou partout où vous le souhaitez, vraiment. Le premier à atterrir est lea Klipsch Nashville, qui tient une bonne journée. Elle propose 24 heures entières de Dolly, Kitty ou Taylor. Mais ce n’est pas seulement une question d’endurance ; cette enceinte a aussi des muscles, avec un double système de haut-parleurs de 2,25 pouces, une paire de radiateurs passifs, aussi dédiés à votre musique qu’un auteur-compositeur de Nashville l’est au chagrin.

Et puis nous avons deux autres enceintes dans la série. La Klipsch Austin est peut-être la plus petite, mais dépasse sa catégorie de poids. Elle offre 12 heures d’autonomie et un son qui a toujours du punch impressionnant. Ensuite, vient la Klipsch Detroit, le poids lourd du groupe, qui non seulement diffuse de la musique pendant 24 heures, mais intègre également deux haut-parleurs de trois pouces. Vous y trouverez un tweeter de 1 pouce et des radiateurs passifs à annulation de force quadruple.

Toute cette série d’enceintes est livrée avec du Bluetooth 5.3, ce qui signifie que vous pouvez vraiment écouter de la musique n’importe où. Et si vous vous sentez soudain sociable, le mode diffusion vous permet de relier plus de dix enceintes entre elles. Elles sont même équipés de micros intégrés, ce qui vous permet de prendre des appels sans avoir à retirer votre téléphone des coussins du canapé. Elles sont tous résistants à la poussière et à l’eau IP67, et peuvent donc supporter un peu de rugosité et de chute. Avec l’application Klipsch Connect, vous pouvez vous amuser avec les paramètres d’égalisation personnalisés.

Envie d’une gamme d’enceintes Bluetooth rendant hommage à la musique américaine ? Le Klipsch Nashville est proposée à 179 € Ses frères et sœurs, l’Austin et le Detroit, emboîteront le pas début 2024, vous laissant ainsi tout le temps d’économiser ou de dépenser vos étrennes.