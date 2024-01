CES 2024 : un trio de casques et écouteurs pour Sennheiser

Les écouteurs et casques Sennheiser se classent régulièrement parmi les meilleurs du secteur. Trois nouvelles paires ont débarqué en même temps au salon CES de cette année : les écouteurs Momentum True Wireless 4, les supra-auriculaires Accentum Plus et les écouteurs de fitness Momentum Sport.

Les Momentum True Wireless 4 succèdent à l’excellent Momentum True Wireless 3 de 2022, avec un son stellaire, une suppression efficace du bruit et une application compagnon astucieuse. Le modèle 2024 bénéficie d’une antenne repensée, pour un signal sans fil plus fort avec moins de pertes, et a été mis à niveau vers Bluetooth 5.4. Snapdragon Sound offre une écoute aptX Lossless, tandis que la prise en charge d’Auracast peut gérer une à plusieurs diffusions une fois que la technologie sera plus largement adoptée.

Les ingénieurs de Sennheiser ont également réajusté les drivers dynamiques, amélioré l’ANC adaptatif pour moins d’interruptions du monde extérieur. L’autonomie de la batterie a également été augmentée ; les écouteurs peuvent désormais gérer jusqu’à 7h30 d’écoute avant de revenir dans l’étui de chargement, qui prend en charge le ravitaillement sans fil USB-C et Qi. C’est 30 minutes de plus que ce que le Momentum True Wireless 3 sortant pouvait faire. Le Momentum True Wireless 4 est lancé dans les couleurs cuivre noir, argent métallisé et graphite, à des prix commençant à 300 €. Les précommandes ouvrent le 15 février.

Ensuite, les écouteurs supra-auriculaires Accentum Plus donnent une touche plus premium au Sennheiser Accentum original. Ces écouteurs ANC ont trouvé un juste équilibre entre fonctionnalités, qualité audio et prix ; attendez-vous à plus de la même chose ici, mais en mieux.

Il semble que les drivers dynamiques restent inchangés, tout comme la durée de vie de la batterie de 50 heures, mais les commandes des boutons ont été remplacées par des surfaces tactiles sur les oreillettes et le Bluetooth est passé à aptX Adaptive. Il existe également un support multipoint. Ces écouteurs sont livrés avec un étui de voyage, ce que l’Accentum de base avait manqué.

L’Accentum Plus sera mis en vente à partir du 20 février, dans les couleurs noir et blanc, au prix de 230 €.



Le Momentum Sport est la plus surprenante des trois nouveautés de Sennheiser. Ces véritables écouteurs intra-auriculaires sans fil sont dotés de capteurs de fréquence cardiaque et de température corporelle intégrés qui peuvent être partagés directement avec Apple Health, Garmin Connect, Strava et Peloton. Polar Flow est également à bord, avec une analyse complète par biodétection – une première pour un gadget non Polar.

Une conception semi-ouverte vous aide à rester conscient de votre environnement, avant même d’activer le mode transparence, et l’ANC adaptatif empêche les autres amateurs de salle de sport de perturber vos entraînements. Les écouteurs sont résistants à la transpiration IP55 et ont des embouts auriculaires, ils devraient donc survivre à un régime d’exercice de niveau militaire. Le boîtier est classé IP54, donc presque aussi robuste, et prend en charge le chargement sans fil Qi. L’autonomie de la batterie est estimée à 6 heures avec les écouteurs et à 24 heures au total avec le boîtier.

Les fans d’écouteurs sportifs Sennheiser devront attendre le 9 avril pour mettre la main sur les Momentum Sport. Ils seront expédiés dans les couleurs Polar Black, Burned Olive et Metallic Graphite, pour 330 €.