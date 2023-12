Ce concept Sport Crossover de Toyota est un avant-goût du futur

Toyota (et son double haut de gamme Lexus) a dévoilé une série de nouveaux modèles conceptuels, notamment un concept de SUV urbain, un concept de crossover sport et l’éblouissante voiture de sport Toyota FT-Se.

Présentés lors du forum Kenshiki annuel du constructeur automobile, qui se tient à Bruxelles, six modèles entièrement électriques au total devraient arriver d’ici 2026.

Toyota utilisera son architecture BEV de dernière génération comme base pour sa nouvelle gamme diversifiée. Tous utiliseront la technologie de construction modulaire plus efficace de l’entreprise et bénéficieront d’une technologie de batterie améliorée.

Si vous aimez les voitures de sport surbaissées, le concept Toyota FT-Se ne vous décevra pas. Le biplace est époustouflant à regarder, et s’inspire en grande partie de la division Gazoo Racing de Toyota. La voiture ne mesure que 1 200 mm de haut, mais 1 895 mm de large pour une longueur totale de 4 380 mm, le tout reposant sur un empattement de 2 650 mm. Utilisant la dernière technologie de batterie lithium-ion Performance de Toyota, elle devrait avoir une autonomie de près de 500 miles.

Le Toyota Sport Crossover Concept est tout aussi attrayant. Une version routière devrait apparaître dans la gamme de modèles d’ici 2025. L’élégante berline de type fastback entièrement électrique comprend cinq portes et met l’accent sur l’espace et le confort, avec un une botte de taille pour couronner le tout.

Un autre modèle accrocheur à surveiller est le concept Toyota FT-3e. Le modèle à cinq places est plus long, plus large et plus bas que l’actuel SUV électrique Toyota bZ4X. Il monte assez haut et présente quelques touches de style distinctives, notamment des panneaux d’affichage à LED sur chaque porte avant affichant des informations sur le véhicule aux propriétaires.

La prochaine gamme de BEV utilisera la gigacasting. Ce procédé de fabrication de plus en plus populaire permet de produire des composants structurels en gros morceaux, ce qui apporte beaucoup plus de flexibilité de production. La Lexus LF-ZC (Lexus Future Zero-emission Catalyst) en est un bon exemple, avec son extérieur élégant et son intérieur sauvage mais spacieux.

Pendant ce temps, le SUV phare Lexus LF-ZL (Lexus Future Zero-emission Luxury) présente de nombreuses fioritures de style extérieur, mais l’intérieur est autre chose. Un mélange de composants de haute technologie comprend un volant qui utilise la technologie de direction électrique, et le bambou est largement utilisé comme matériau intérieur principal.

Lexus intégrera son système d’exploitation Arene dans la nouvelle génération de modèles, qui utilisera l’IA pour offrir une expérience personnalisée aux propriétaires en déplacement. La conduite et la maniabilité seront également améliorées grâce à l’utilisation d’une version améliorée de Direct4, le système de traction intégrale Lexus déjà utilisé sur des modèles comme le RZ et le RX.