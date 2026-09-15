Trek lance le casque Charge WaveCel, certifié pour le vélo électrique, doté d’un feu de circulation diurne intégré

Ce nouveau casque allie la certification pour vélos électriques à un feu arrière rechargeable intégré, afin d’aider les cyclistes à être bien visibles dans les rues de la ville, sur les pistes cyclables et lors de leurs trajets quotidiens.



Trek Bicycle annonce le lancement du tout nouveau casque Trek Charge WaveCel, un casque de ville certifié pour les vélos électriques, conçu pour les rues de la ville, les pistes cyclables et les trajets quotidiens. Charge WaveCel est certifié NTA-8776 pour une utilisation sur vélo électrique à des vitesses allant jusqu’à 45 km/h et a obtenu la note de quatre étoiles « Recommandé par Virginia Tech ». Il est également livré avec un feu Flare pour casque, qui se fixe par aimant à l’arrière du casque, offrant ainsi aux cyclistes un moyen simple de se faire remarquer lors de leurs sorties en journée.

Le résultat est un casque pratique et adapté à la ville, destiné aux utilisateurs de vélos électriques, aux personnes se rendant au travail par vélotaf, aux cyclistes empruntant les pistes cyclables et à tous ceux qui souhaitent rouler en ville avec davantage d’assurance.

Le Charge WaveCel est certifié NTA-8776 pour une utilisation sur vélo électrique et a été testé à des vitesses allant jusqu’à 45 km/h, ce qui en fait un choix judicieux pour le nombre croissant de cyclistes qui optent pour les vélos électriques pour leurs trajets quotidiens, leurs courses et leurs déplacements quotidiens.

Chaque Charge WaveCel est livré avec un feu de casque rechargeable Trek Flare, conçu pour permettre aux cyclistes d’être visibles jusqu’à 400 mètres de distance pendant la journée. La lumière se fixe par aimant à l’arrière du casque, s’enlève facilement pour être chargée (en seulement 90 minutes) et propose quatre modes de flash pour vous permettre de mieux vous faire remarquer sur la route.

Le Charge WaveCel a obtenu une note de quatre étoiles de la part de Virginia Tech, l’un des programmes indépendants d’évaluation des casques les plus reconnus du secteur. Plus la note attribuée par Virginia Tech est élevée, plus le risque de commotion cérébrale est faible. L’organisation recommande donc de porter des casques ayant obtenu une note de quatre étoiles ou plus. Par rapport à la version précédente, le Charge WaveCel pèse 50g de moins, ce qui représente une réduction de poids de 13%, et est bien ventilé de 150%, afin d’aider les cyclistes à rester au frais lors de leurs sorties quotidiennes.

Le Charge WaveCel intègre la technologie WaveCel, un système Boa, des sangles faciles à ajuster, une boucle Fidlock ainsi qu’un système d’aération arrière verrouillable permettant aux cyclistes de fixer le casque à leur vélo. Que ce soit pour vos trajets quotidiens en semaine ou vos balades sur les sentiers le week-end, le Charge WaveCel est conçu pour rendre chaque sortie en ville un peu plus sécurisé grâce à une protection certifiée pour les vélos électriques, une technologie de casque éprouvée et un feu arrière intégré qui vous apporte une tranquillité d’esprit supplémentaire. Le tout nouveau casque Trek Charge WaveCel est disponible chez les revendeurs Trek et sur trekbikes.com.