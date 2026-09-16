Avec Street tech, Columbia se met au streetwear

Street Tech propose la rencontre entre performance outdoor et culture urbaine.

Avec Street Tech, Columbia dévoile une collection pensée pour celles et ceux qui évoluent entre bitume, météo imprévisible et rythme effréné, sans jamais vouloir choisir entre style et technicité. Pour cette première collection entièrement dédiée à l’univers streetwear, Columbia s’appuie sur son expertise outdoor pour repenser les essentiels du vestiaire urbain. Les technologies emblématiques de la marque – Omni-Shield, Omni-Tech, Thermarator et Omni-Wick – s’intègrent à des silhouettes contemporaines, pensées pour accompagner tous les mouvements de la ville.

Street Tech est conçue pour suivre le rythme, quelles que soient les conditions. La collection reprend les codes de l’outdoor pour les adapter à un vestiaire urbain : volumes travaillés, détails fonctionnels, matières techniques et silhouettes minimalistes composent une garde-robe pensée pour le quotidien. Avec Street Tech, Columbia transpose son expertise de la montagne dans un nouvel environnement : la ville. Une collection pensée pour les imprévus, les déplacements, les changements de météo et les journées qui ne se déroulent jamais exactement comme prévu.

Des pièces techniques, mais suffisamment polyvalentes pour s’intégrer naturellement au vestiaire quotidien.