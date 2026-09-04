IFA 2026 : Hypershell redéfinit la mobilité humaine avec Halo, son exosquelette phare

Hypershell, leader mondial des exosquelettes grand public, a dévoilé aujourd’hui à IFA 2026 son produit phare, l’Hypershell Halo, un exosquelette couvrant l’ensemble de la jambe et conçu pour une mobilité tout-terrain. Avec un poids de seulement 2,6 kg, Halo offre une assistance sur toute la jambe dans un modèle conçu pour être porté toute la journée. Sa structure en fibre de carbone et en titane de qualité aérospatiale allie la solidité nécessaire pour supporter les chocs, les mouvements à grande vitesse et les terrains difficiles au faible poids nécessaire pour que le système reste léger, discret et naturel, même en cas d’utilisation prolongée.

Conçu dès le départ pour une utilisation en plein air, Halo est pensé pour être à la fois compact et fiable. Halo se replie pour atteindre un volume inférieur à 8 l. et tient dans un sac à dos. Il est compatible avec les sacs à dos d’une capacité maximale de 85 litres, y compris les sacs d’alpinisme à grande capacité, ce qui permet aux utilisateurs de porter le Halo sans renoncer aux systèmes de portage indispensables pour les randonnées plus longues ou plus exigeantes. Halo bénéficie d’un indice de protection IP54 contre la poussière et les projections d’eau et peut faire face aux variations météorologiques et aux conditions extérieures.

Un nouveau système à cinq boucles simplifie la mise en place comparé aux systèmes portables classiques couvrant toute la jambe. Le réglage en continu et les leviers QuickFit permettent de configurer l’ajustement avec précision dès la première utilisation ; une fois réglé, le casque Halo peut être remis en place en 20 secondes environ et retiré en à peine 5 secondes.

Halo est également équipé de Shelly, le premier assistant IA du secteur, spécialement conçu pour les exosquelettes grand public. En parlant à Shelly ou en lui envoyant des SMS, les utilisateurs peuvent configurer l’appareil, personnaliser l’assistance et planifier leurs trajets, tandis que Shelly apprend progressivement leurs habitudes de déplacement et leurs préférences afin de leur offrir une aide progressivement de plus en plus intuitive.

« Halo est une refonte totale de l’exosquelette grand public », explique Kelvin Sun, PDG d’Hypershell. « Nous ne nous sommes pas contentés d’ajouter des genoux motorisés à un exosquelette de hanche existant. Nous avons repensé l’architecture, le système d’alimentation et les composants intelligents de l’ensemble du bas du corps, afin que les quatre articulations motorisées bougent à l’unisson avec l’utilisateur. Nous avons ainsi créé une nouvelle plateforme conçue pour repousser non seulement les limites de ce que les utilisateurs peuvent accomplir, mais aussi la diversité des terrains et des mouvements qu’ils peuvent maîtriser. » Grâce à l’architecture unifiée Hypershell, la première du secteur, au système de contrôle de mouvement par IA HyperIntuition 2.0 et au tout nouveau système à quatre moteurs HyperDrive Pro, Halo est le premier exosquelette du secteur à coordonner quatre articulations motorisées (hanches et genoux) au sein d’un même système afin d’offrir une assistance et une protection puissantes, naturelles et sans contrainte, quel que soit le lieu ou la manière dont les utilisateurs se déplacent, leur permettant ainsi de dépasser leurs limites physiques en toute liberté.

Une mobilité tout-terrain et sans limites

Halo présente l’architecture unifiée Hypershell, une innovation révolutionnaire et inédite dans le secteur. Une structure porteuse continue en fibre de carbone va de la hanche à la cuisse, au genou et au bas de la jambe, créant ainsi une voie de transfert direct des forces. Les quatre articulations motorisées peuvent ainsi fonctionner comme un seul et même système coordonné couvrant l’ensemble de la jambe, assurant la propulsion, le soutien du poids du corps, le contrôle de la descente et l’amortissement à l’atterrissage.

La structure d’Halo est conçue pour procurer une grande liberté de mouvement. L’articulation adaptative « Fish-Spine », innovante, relie le moteur de la hanche au levier de la jambe, ce qui permet à la structure de suivre le mouvement naturel de la hanche au lieu de se verrouiller sur un axe mécanique fixe. Avec une amplitude latérale pouvant atteindre 198° et une amplitude avant-arrière de 167°, l’articulation permet des mouvements fluides et multidirectionnels, quelle que soit la posture adoptée

L’architecture unifiée intègre la sangle de cuisse AeroFlex V, conçue pour épouser les contours changeants du corps. En remplaçant les renforts rigides traditionnels à l’arrière des cuisses, ce système redistribue naturellement la pression et la charge lorsque l’utilisateur se tient debout, s’assoit, s’accroupit ou se déplace sur un terrain accidenté, améliorant ainsi le confort sans compromettre la stabilité.

HyperIntuition 2.0, le tout nouvel algorithme de contrôle de mouvement d’Hypershell, rend cette liberté mécanique intelligente. Conçu autour d’une architecture « Mixture-of-Experts » (MoE) inédite dans le secteur des exosquelettes, HyperIntuition 2.0 va au-delà des systèmes de contrôle conventionnels basés sur les règles. Plusieurs réseaux neuronaux spécialisés, fonctionnant conjointement en temps réel, analysent les variations de mouvement, de terrain et de charge, pour assurer une aide à la prise de décision fluide et répartie sur les quatre articulations motorisées.

Plus de 30 capteurs de haute précision intégrés à l’HyperSense Pro enregistrent en continu les mouvements du bas du corps, tandis que la puce IA HyperCore Pro les traite en temps réel. Entraîné avec plus de 10 000 heures de données de mouvement de haute qualité, HyperIntuition 2.0 est capable d’anticiper l’intention de mouvement avec environ 200 millisecondes d’avance et d’ajuster l’assistance jusqu’à 2 500 fois par seconde. Halo peut ainsi suivre les mouvements de l’utilisateur avec une latence pratiquement nulle et une transition naturelle d’un mouvement à l’autre sans que celui-ci ait à changer de mode.

HyperDrive Pro : la puissance de quatre moteurs dans un appareil portable

Le tout nouveau système HyperDrive Pro à quatre moteurs de Halo offre une puissance de pointe pouvant aller jusqu’à 1490 W sur l’ensemble de la jambe et permet d’atteindre une vitesse assistée maximale de 17 km/h sans alourdir l’utilisateur.

L’HyperDrive Pro associe la puissance avec un poids extrêmement faible. Hypershell a repensé le système électromagnétique et l’architecture de réduction du moteur afin de ramener le poids de chaque unité motrice de genou à seulement 170 g, tandis que le boîtier léger en alliage de magnésium permet de réduire encore davantage la masse globale du système.

Cette puissance de sortie, associée à son architecture unifiée, permet à Halo de protéger le genou de façon active. Les articulations motorisées de la hanche et du genou agissent ensemble pour répartir les couples d’extension, de charge et de freinage lors de mouvements intenses, ce qui réduit la fatigue des muscles du genou jusqu’à 40 % lors des squats, tout en aidant à soulever le corps lors des montées et en amortissant les chocs répétés liés aux changements de terrain. La nouvelle batterie Hypershell PocketVolt ne pèse que 370 g et offre une autonomie pouvant atteindre 20 km, le tout dans un format compact et amovible. Elle peut être rapidement remplacée et portée à la taille ou séparément dans un sac à dos, ce qui permet d’effectuer des randonnées d’une journée entière tout en allégeant le poids et l’encombrement de l’exosquelette.

L’Hypershell Halo est désormais disponible en précommande. La disponibilité initiale concerne les États-Unis, le Canada, l’Europe, le Royaume-Uni et la Chine. Les ventes officielles et les livraisons échelonnées débuteront en novembre ; de plus amples détails concernant le lancement sur chaque marché seront communiqués à l’approche de la date de disponibilité. Les 200 premières unités de Halo seront commercialisées sous le nom d’« Origin Edition ». Chacune d’entre elles comportera un logo exclusif, un numéro de série unique et des avantages exclusifs supplémentaires.

